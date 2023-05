Trapianto d’organi: nuovo modello rendere per più equa la condivisione tra le regioni

Allo stato attuale, le politiche statunitensi in materia di trapianti di organi si stanno muovendo verso una più ampia condivisione degli organi, con l’obiettivo di migliorare l’equità geografica. È un grande obiettivo, ma non viene raggiunto. Queste politiche hanno subito due importanti modifiche negli ultimi 10 anni, ma senza alcun risultato. Ora, in un articolo pubblicato sulla rivista INFORMS Manufacturing & Service Operations Management, i ricercatori presentano un nuovo modello che raccomanda un metodo più efficiente ed equo per l’allocazione degli organi, con una politica che bilancia il rapporto tra offerta (donatori deceduti) e domanda (pazienti in lista d’attesa) a livello geografico. “I responsabili politici dovrebbero abbandonare l’approccio ‘one size-fits-all‘ (taglia unica per tutti) e concentrarsi sull’incontro tra domanda e offerta per sviluppare politiche di allocazione degli organi che ottengano buoni risultati in termini di efficienza ed equità geografica”, afferma S. Raghavan dell’Università del Maryland. Nello studio, “Improving Broader Sharing to Address Geographic Inequity in Liver Transplantation“, il modello prevede accuratamente la variazione della probabilità di accettazione dell’offerta di organi da parte di un paziente. I ricercatori hanno utilizzato i dati sui trapianti di fegato del Registro Scientifico dei Trapianti di Recipienti (SRTR), che includeva informazioni su tutti i donatori, i candidati in lista d’attesa e i riceventi di trapianti negli Stati Uniti. Sulla base delle previsioni del loro modello, i ricercatori hanno concluso che la condivisione nella sua forma attuale, cioè gli acuity circle, potrebbe non essere la strategia migliore per bilanciare equità geografica ed efficienza. Gli Acuity Circles rappresentano un tipo di politica per l’allocazione degli organi che si basa sulla distanza tra il donatore e il ricevente.

La politica degli Acuity Circles

Un Acuity Circle è essenzialmente un cerchio di 460 km intorno al donatore (250 miglia nautiche), all’interno del quale i pazienti in lista d’attesa ricevono le offerte di organi in base alla loro urgenza. Questa politica è stata introdotta nel 2020 per sostituire la precedente politica basata sulle aree di servizio dei donatori (DSA), che erano delle zone geografiche più piccole e diverse tra loro. Lo scopo dell’Acuity Circle è di rendere più equa ed efficiente l’allocazione degli organi, riducendo le differenze nei tempi di attesa e nella mortalità tra le regioni. Raghavan, insieme ai suoi coautori Shubham Akshat della Carnegie Mellon University e Liye Ma dell’Università del Maryland, sostiene, invece, che ampliando indiscriminatamente il bacino di offerta da cui i pazienti possono ricevere le offerte, questi ultimi tendono a diventare più selettivi, con il risultato di un maggior numero di offerte rifiutate e una minore efficienza.

Quella degli Acuity Circle non è la strategia migliore per l’allocazione degli organi perché ha alcuni svantaggi. Alcuni di questi, secondo gli esperti, sono:

Aumenta il numero di offerte di organi rifiutate dai pazienti, perché questi diventano più selettivi quando hanno più scelta.

Riduce l’uso di organi da donatori deceduti dopo arresto cardiaco (DCD), perché questi organi sono meno preferiti dai pazienti e hanno una minore sopravvivenza.

Aumenta i costi di acquisizione degli organi, perché gli organi devono essere trasportati su distanze maggiori.

Crea disparità tra i centri di trapianto, perché alcuni centri hanno più domanda e meno offerta di organi rispetto ad altri.

La soluzione proposta dai ricercatori è un nuovo modello di allocazione degli organi che si basa sul rapporto tra domanda e offerta a livello geografico. Questo modello prevede di variare l’ampiezza della condivisione degli organi in base alla quantità di pazienti in lista d’attesa e alla disponibilità di organi di donatori deceduti in una certa zona. Questo modello sarebbe più equo ed efficiente perché eviterebbe di mandare gli organi troppo lontano e aiuterebbe i pazienti che ne hanno più bisogno. Questo modello terrebbe anche conto della probabilità che i pazienti accettino o rifiutino le offerte di organi, che dipende da diversi fattori. I ricercatori sostengono che se i suggerimenti di questo lavoro saranno seguiti dal governo degli Stati Uniti, sarà probabile che le grandi differenze riscontrate nei tempi di attesa diminuiranno per gli organi nei centri di trapianto di tutto il Paese. In questo modo, l’accesso agli organi di donatori deceduti sarà simile in tutti i centri di trapianto, rendendo il sistema più equo per i pazienti.