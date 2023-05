Street Fighter 6: nuovo video di gameplay dedicato alla modalità World Tour

Street Fighter 6 torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay tutto dedicato alla nuovissima Modalità World Tour.

Street Fighter 6 torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay pubblicato da Game Informer tutto dedicato alla Modalità World Tour, una delle principali novità di questo nuovo capitolo della serie Capcom. Nella modalità World Tour potrete creare il vostro avatar, attraverso un dettagliatissimo editor di creazione del personaggio che vi permetterà di plasmare in maniera definita i tratti del viso e del corpo scegliendo tra una miriade di opzioni di personalizzazione.

Una volta completata la creazione del personaggio, potrete prendere parte ad un avventura che vi porterà ad esplorare varie località e ad incontrare lottatori leggendari che vi insegneranno le loro tecniche di combattimento attraverso una sorta di sistema di progressione da RPG, che vi richiederà di completare missioni secondarie, di mangiare cibo per ottenere potenziamenti temporanei e tanto altro ancora. A tutto questo si aggiungerà poi la possibilità estremamente interessante di combinare gli stili appresi dai maestri per creare il proprio personale stile di combattimento per un ulteriore livello di personalizzazione.

Ricordiamo che potete provare la modalità World Tour scaricando la demo di Street Fighter 6 disponibile ora per PC, Xbox e PlayStation. I progressi della modalità World Tour non potranno essere trasferiti nel gioco completo. Potrete, però, salvare e conservare l’aspetto del vostro avatar, a patto che utilizziate la stessa piattaforma su cui avete giocato questa versione di prova.

Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.

