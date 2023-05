Saturday Night Live: Jason Reitman dirigerà il film sulle origini dello show

Jason Reitman è pronto a proseguire la sua collaborazione con Sony Pictures, e questa volta il progetto in lavorazione riguarda le origini del celebre Saturday Night Live, ed in particolare la prima puntata mai andata in onda del programma. Reitman sarà il regista e scriverà la sceneggiatura del film assieme a Gil Kenan.

Si tratta di una collaborazione più che consolidata, considerando che Gil Kenan e Jason Reitman stanno anche lavorando insieme al nuovo film sui Ghostbusters. Il lungometraggio sul Saturday Night Live vedrà impegnati i due anche come produttori, in collaborazione con Jason Blumenfeld ed Erica Mills.

Per quanto riguarda il Saturday Night Live, ricordiamo che la prima puntata andò in onda l’11 ottobre 1975 su NBC, presentata da George Carlin, con ospiti musicali speciali come Billy Preston e Janis Ian.

Protagonisti della puntata furono Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Laraine Newman, Michael O’Donoghue e Gilda Radner, assieme a George Coe. Nella puntata apparve anche Andy Kaufman. Stiamo parlando quindi dell’epoca d’oro del Saturday Night Live.