Sanofi: il gruppo farmaceutico francese acquisisce Provention Bio

Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha annunciato di aver completato l’acquisizione della società americana Provention Bio, aggiungendo così al proprio portafoglio una terapia innovativa per il diabete di tipo 1. La terapia, approvata dalla Fda americana lo scorso novembre, è un’iniezione che ritarda l’insorgenza del diabete di tipo 1 di stadio 3 negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 8 anni, in stadio 2 di malattia.

L’offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni ordinarie in circolazione di Provention Bio è scaduta. Tutte le condizioni dell’Opa sono state soddisfatte e Sanofi procederà al pagamento, pari a 25 dollari per azione in contanti. Grazie all’operazione, Provention Bio diventa una consociata indiretta interamente controllata da Sanofi e cessa le negoziazioni al Nasdaq.

Il CEO di Sanofi, Paul Hudson, ha commentato l’acquisizione affermando che:

L’aggiunta della terapia innovativa per il diabete di tipo 1 di Provention Bio al nostro portafoglio rafforza ulteriormente il nostro impegno nel fornire soluzioni terapeutiche innovative e sostenibili alle persone con malattie croniche. La terapia di Provention Bio è una risposta importante e necessaria alle esigenze dei pazienti con diabete di tipo 1 e rappresenta un’opzione di trattamento promettente per i pazienti con rischio di sviluppare la malattia.

Il diabete di tipo 1 è una malattia cronica autoimmune che colpisce circa il 10% dei pazienti con diabete e si verifica quando il sistema immunitario attacca le cellule beta del pancreas, che producono insulina. La terapia di Provention Bio è un’opzione di trattamento innovativa e promettente, che rappresenta un importante progresso nella gestione del diabete di tipo 1.

Con l’acquisizione di Provention Bio, Sanofi rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato del diabete e rafforza il suo impegno nel fornire soluzioni terapeutiche innovative e sostenibili alle persone con malattie croniche. La società continua a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie per il diabete e altre malattie croniche, al fine di migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie.