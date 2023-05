Previsioni meteo: la situazione dei primi giorni di maggio

Il mese di maggio è tradizionalmente il periodo in cui il clima si stabilizza e si avvicina all’estate, ma quest’anno sembra che il maltempo voglia fare ancora qualche capriccio. Le previsioni meteo per i primi giorni di maggio infatti annunciano ancora piogge e temporali su molte regioni del nostro Paese, con una situazione sinottica caratterizzata da una circolazione depressionaria con goccia d’aria fredda in quota attiva sul Mediterraneo centrale.

In particolare, le regioni del Centro-Sud saranno le più colpite dalle precipitazioni e dai temporali, con il rischio di disagi per la circolazione stradale e la viabilità. Tuttavia, nella seconda parte della settimana sembra che l’anticiclone abbia la meglio sulle perturbazioni, portando a una stabilizzazione del tempo e al graduale aumento delle temperature.

Nelle prossime giornate sono previste condizioni meteorologiche instabili o addirittura perturbate su diverse regioni italiane. In particolare, piogge e temporali interesseranno soprattutto il Centro-Sud con lo spostamento verso il Mar Ionio della goccia fredda. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una rimonta dell’anticiclone verso la Penisola per il finire della settimana, con un conseguente netto miglioramento delle condizioni meteo. Il tempo diventerà più stabile, ma il clima resterà comunque mite, con temperature intorno alle medie del periodo. È bene, però, non abbassare la guardia poiché la prima metà di maggio sembra essere molto dinamica e nuovi peggioramenti potrebbero interessare il Mediterraneo entro metà mese.