Meta Quest Gaming Showcase annunciato ufficialmente: ecco data e orario dell’evento

Meta ha annunciato l'arrivo di un nuovo Meta Quest Gaming Showcase con annunci e aggiornamenti sui giochi in arrivo per il visore. Ecco data e orario dello show.

Mark Zuckerberg e soci hanno annunciato il nuovo appuntamento con il Meta Quest Gaming Showcase, la kermesse dedicata ai giochi e ai dispositivi per la realtà virtuale che promette l’arrivo di diverse novità. L’evento è fissato per prossimo 1 giugno alle 19.00, ora italiana, ma ci sarà anche un pre-show della durata di quindici minuti con alcuni trailer aggiuntivi.

L’evento includerà nuovi annunci sui titoli in arrivo per il visore VR di Meta e non solo, aggiornamenti sui giochi in uscita e altre sorprese. Si vocifera già da tempo dell’esistenza di un servizio di abbonamento in stile PlayStation Plus, chiamato Meta Quest Pass ed è molto probabile che in occasione dell’evento di giugno torneremo a sentirne parlare e questa volta in via ufficiale.

Ma non è tutto: Meta ha annunciato anche che a seguire ci sarà anche un post-show con diversi creator esperti della Realtà Virtuale, pronti a intrattenere il pubblico con talk show e approfondimenti sui titoli appena presentati. L’appuntamento è dunque fissato per il prossimo 1 giugno. Meta Quest Gaming Showcase sarà trasmesso in contemporanea su Facebook, YouTube, Twitch.