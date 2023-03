Meta Quest Pass: in arrivo un servizio in abbonamento per il visore?

Un leak avrebbe svelto l'arrivo Meta Quest Pass, un servizio in abbonamento stile PS Plus dedicato ai possessori del visore per la realtà virtuale. Ecco i dettagli.

A quanto pare, un leak avrebbe svelato l’arrivo di Meta Quest Pass, un servizio in abbonamento per il visore VR che consetirebbe agli utenti di scaricare due nuove app o giochi al mese, senza costi aggiuntivi. Il nuovo servizio è stato scovato grazie ad alcuni riferimenti presenti nell’applicazione Android e iOS.

Il progetto, noto internamente come Project Apollo permetterebbe ai giocatori in sostanza di accedere ai giochi omaggio fino a quando avranno un abbonamento attivo.

Ottieni fino a due nuovi giochi o applicazioni ogni mese con Project Apollo”, si legge nella descrizione leakata. “Accedi ogni mese per riscattare le tue app e fai crescere la tua libreria con i più entusiasmanti titoli in VR.”

Apparently Meta is adding a game pass thing soon for Quest, "Project Apollo". Accessible via this deep link URI (on Android at least) oculus://view/platform_subscription pic.twitter.com/Bz5321zRpv — Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) March 4, 2023

Il funzionamento del servizio, dunque, sembrerebbe essere in linea con quanto proposto da altri servizi in abbonamento analoghi come il livello Essential di PlayStation Plus, ad esempio, che permette di accedere mensilmente ad una ristretta selezione di titoli e che potrebbe dunque spingere nuovi utenti ad acquistare il visore di Meta. Al momento la compagnia di Mark Zuckerberg non ha rilasciato alcun annuncio in merito, dunque per ricevere maggiori informazioni dovremo attendere una comunicazione ufficiale.

Intanto, vi ricordiamo che recentemente è stato annunciato un taglio di prezzo per Meta Quest Pro e Meta Quest 2. Meta Quest Pro calerà di prezzo a breve, passando da 1.499,99 a 999,99 dollari. Allo stesso modo, la versione da 256 GB di Meta Quest 2 passerà da 499,99 a 429,99 dollari.