Iliad: impossibile telefonare e connettersi ad internet. “Stiamo lavorando a soluzione”

Verso le 14:25 di oggi, martedì 2 aprile, la rete di Iliad ha iniziato a manifestare dei gravi problemi, che riguardano tanto i servizi di rete fissa che quelli di rete mobile. In sostanza, sarebbe impossibile effettuare telefonate e collegarsi ad internet. Iliad si è fatta strada con successo all’interno del mercato mobile e di rete fissa italiano, conquistando milioni di utenti in tutta la Penisola. Milioni di utenti che oggi stanno sperimentando momenti di disagi e grande frustrazione.

Curiosamente, nonostante la presenza del problema, il telefono mostra comunque la piena presenza del segnale. Nonostante le tacchette siano presenti, risulta comunque impossibile effettuare e ricevere telefonate. Impossibile anche collegarsi ad internet: niente WhatsApp, Facebook e Instagram, Google Maps, news o siti internet. Insomma, migliaia di utenti sono completamente isolati dal mondo — a maggior ragione se usano Iliad sia per la rete fissa che per quella mobile. Forse se ne può trarre una lezione: diversificare azienda per i servizi di rete mobile e rete fissa potrebbe spesso essere saggio, proprio per proteggersi da situazioni di questo tipo.

Come spesso succede in queste situazioni, il sito specializzato Downdetector ci fornisce un’utile cartina tornasole per ricostruire le dinamiche del problema. Sul sito è possibile notare che il picco delle segnalazioni è stato raggiunto proprio dopo le 2 di pomeriggio.

Cosa è andato storto? Questo per il momento non lo sappiamo. Interpellata dalla stampa, Iliad si è limitata ad annunciare di essere a conoscenza del problema e di star attivamente lavorando ad una soluzione.