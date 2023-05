Gran Turismo: trailer e poster del live action ispirato al videogioco PlayStation

Ecco trailer e poster di Gran Turismo, il nuovo live action Sony Pictures diretto da Neill Blomkamp con David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe. Il film, tratto dalla celebre serie di videogiochi di guida, si ispira alla storia vera di un giovane giocatore di Gran Turismo, Jann Mardenborough, che, vincendo una serie di gare competitive del videogioco, riesce a diventare un pilota professionista nella realtà.

Nel cast, oltre a David Harbour (Stranger Things) e Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli), Archie Madekwe (I Miserabili) nel ruolo del protagonista, Darren Barnet (Non ho mai…), Djimon Hounsou (Blood Diamond – Diamanti di sangue) e Geri Halliwell-Horner (Spice Girls – Il film). Gran Turismo sarà dal 20 settembre, solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Sinossi: Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo che, grazie alle sua abilità di gioco, vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Il film prova ad accompagnarvi nel viaggio di qualcuno che ha provato queste piste leggendarie per la prima volta in maniera virtuale per poi prendere quello che ha appreso all’interno di una simulazione e applicarlo ad uno scenario di vita reale. Quindi, ho provato a connettere insieme questi due punti in maniera visiva usando il linguaggio figurato dei giochi di GT, come le linee da prendere quando si guida sulla pista e i segnali e i checkpoint, oltre che ai premi per essere saliti di livello e cose simili. E poi c’erano molti altri easter egg più piccoli, piccoli momenti come aver ricreato alcune delle pose della vittoria all’interno del gioco, che siamo riusciti a far fare ai nostri attori nel film. Ci sono anche moltissime automobili fantastiche da individuare per gli appassionati. Abbiamo fatto del nostro meglio per mostrare automobili interessanti ovunque fosse possibile.