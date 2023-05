Dieta e gelato si possono conciliare?

Il gelato è un piacere amato da molti, ma per chi sta a dieta può rappresentare una tentazione difficile da resistere. Per fortuna, ci sono alcuni suggerimenti per godersi un cono senza rischiare di vanificare i propri sforzi per perdere peso.

Il primo suggerimento è di evitare di pranzare con un cono di gelato. Anche se le calorie di un gelato possono essere paragonabili a quelle di un’insalata o di una porzione di pasta integrale, il gelato non è altrettanto saziante e si rischia di avere fame poco dopo averlo consumato. Inoltre, il gelato è privo di fibre e i suoi zuccheri vengono metabolizzati rapidamente, il che non favorisce la sazietà a lungo termine.

Meglio optare per un pasto leggero a base di cereali integrali e ortaggi, seguito da un sorbetto di frutta come dessert. I sorbetti sono fatti con frutta fresca e contengono vitamine e antiossidanti, anche se perdono parte delle fibre e dei nutrienti. In ogni caso, è importante associare il gelato a una dieta ricca di fibre per ridurre l’impatto sulla glicemia e prolungare la sensazione di sazietà.

Inoltre, quando si sceglie il gelato, è meglio puntare su quelli alla frutta, sorbetti o granite, che sono meno calorici delle creme. Una porzione di gelato alla frutta può contenere circa 100 calorie, un valore che può essere considerato un punto di riferimento. Meglio evitare i gusti troppo ricchi di zuccheri, grassi e calorie.

In generale, per godersi il gelato senza sensi di colpa, è importante fare delle scelte oculate e consumare porzioni moderate. Inoltre, è importante bilanciare la propria alimentazione e fare attività fisica regolare per mantenere un peso sano. Il gelato può essere un piacere da concedersi ogni tanto, purché si faccia con moderazione e si seguano alcuni semplici accorgimenti.