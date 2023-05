Wonder Woman: Zack Snyder voleva renderla di origini Kryptoniane

Zack Snyder ha da poco rivelato un dettaglio clamoroso che riguarda il personaggio di Wonder Woman, e di come volesse legarla in maniera particolare a Superman all’interno del suo universo narrativo DC. Secondo quanto raccontato dal regista, nei suoi piani c’era anche l’idea di rivelare che Wonder Woman aveva origini Kryptoniane.

Ecco le sue parole:

Avevamo pensato al fatto che Zeus potesse essere originario di Krypton, e così anche i poteri di Wonder Woman si sarebbero potuti spiegare. Insomma, avete capito cosa volevamo fare. Tutta la questione che riguardava la magia e gli dei, ci piaceva molto tutto ciò, ed il fatto che ci fossero anche dei risvolti scientifici. C’era la voglia di dare un origine alla storia di questi dei. Ci abbiamo girato intorno per un po’.

Nella sua versione della Justice League, Zack Snyder ha portato i supereroi DC a contatto con Darkseid, richiamando il concetto di alieni e divinità in maniera molto forte. La possibilità di andare avanti con il suo universo narrativo avrebbe chiarificato meglio anche questi elementi che, alla fine, sono rimasti solo su carta.