Human Resources 2: il teaser che annuncia la data d’uscita

Netflix ha lanciato il teaser trailer di Human Resources 2, si tratta della seconda e ultima stagione della serie animata che fa da spin-off alla fortunata Big Mouth. La data di distribuzione dei nuovi episodi sulla piattaforma streaming è quella del 9 giugno.

Ecco il teaser che annuncia la data d’uscita di Human Resources 2.

Al centro della serie ci sono le vicende degli Hormone Monsters e di altri personaggi che affiancano i ragazzi in età pre-adolescente protagonisti di Big Mouth.

Nel cast della seconda stagione troveremo Mona the Hormone Monstress (che avrà la voce originale di Thandiwe Newton), Emmy the Lovebug (Aidy Bryant), Pete the Logic Rock (doppiato da Randall Park), Rochelle the Lovebug (che avrà la voce di Keke Palmer), Walter the Lovebug (Brandon Kyle Goodman), The Shame Wizard (David Thewlis), Simon Sex (con la voce di Jemaine Clement), Tito the Anxiety Mosquito (doppiato da Maria Bamford), Gavin the Hormone Monster (Bobby Cannavale), Sonya the Lovebug (Pamela Adlon), Petra the Ambition Gremlin (che avrà la voce di Rosie Perez) e Keith From Grief (che avrà la voce originale di Henry Winkler).