Giornata Internazionale di Harry Potter: il miglior shopping a tema

Videogiochi, libri, film, abbigliamento e accessori: i nostri consigli per lo shopping in occasione della Giornata Internazionale di Harry Potter.

Non è necessario raggiungere la stazione di King’s Cross a Londra e scomparire nei pressi del binario 9 ¾ per partire alla volta di Hogwarts: in occasione della Giornata internazionale di Harry Potter, festeggiare il maghetto più famoso di tutti i tempi restando comodamente a casa è facile, divertente e anche conveniente con Amazon.it, grazie a cui è possibile trovare una vastissima selezione di giochi, film, accessori e tanto altro dedicati all’indimenticabile e intramontabile saga.

Tutto quel che serve per un’intera giornata all’insegna della magia è, infatti, a portata di click: dagli accessori indispensabili per allestire la casa, decorazioni, tazze, piatti e tovaglioli a tema, a giochi e videogiochi, da quelli da tavolo a quelli per console. E per chi preferisce leggere, in perfetto stile Hermione Granger, su Amazon sono acquistabili i sette libri di J.K. Rowling, anche in formato Kindle e Audible, oltre a tanti altri volumi come la guida illustrata per gli incantesimi o il ricettario di Hogwarts. La giornata non può che concludersi con una maratona sul divano davanti alla TV. Su Amazon si trovano tutti i DVD, anche in cofanetti da collezione, mentre, con i dispositivi Fire TV, come Fire TV Stick 4K Max che trasforma qualsiasi TV in Smart TV, gli incantesimi sono davvero a portata di voce. Basterà dire: “Alexa, apri Prime Video” o “Alexa, riproduci Harry Potter e la pietra filosofale su Fire TV” per raggiungere la scuola dei maghi in modo facile e veloce. Le otto pellicole sono, infatti,

tutte su Prime Video con cui, inoltre, è possibile accedere anche a contenuti esclusivi, disponibili per l’acquisto e il noleggio, come Parole magiche: la storia di J.K Rowling o Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Su Amazon.it è possibile trovare articoli per ogni esigenza e budget, non resta, quindi, che armarsi di bacchetta e iniziare a organizzare tutti i dettagli per festeggiare!

Una panoramica di tutti gli incantesimi noti dal mondo di Harry Potter: una guida non ufficiale ma accurata, con tanto di spiegazioni sul corretto movimento della bacchetta magica e sulla dizione delle parole magiche, con riferimenti ai momenti di libri e film in cui sono stati utilizzati.



Ora potete giocare a UNO in compagnia dei vostri personaggi di Harry Potter preferiti! Il gioco è lo stesso del classico UNO, ma con le immagini di Hermione, Harry, Ron e degli altri personaggi del magico mondo di Harry Potter! Con la carta Cappello Parlante, potete scegliere un altro giocatore e farlo continuare a pescare le carte fino a quando non trova la carta Grifondoro!



La collezione completa degli otto film ambientati a Hogwarts, in versione Blu-Ray + 4K Ultra HD. Imperdibile per le vostre maratone cinematografiche in alta risoluzione!

Il party a tema è più divertente se ci si traveste come i personaggi della saga… o se si ha qualche accessorio specifico. Qui abbiamo un set di quattro occhiali finti di Harry, così che tutti i partecipanti siano accomunati anche da un gadget specifico.



La festa continua con i tovaglioli a tema, perfetti per la tavola della festa: recano lo stemma di Hogwarts nei quattro colori delle celebri Case Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.



Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world, ambientato nel magico universo di HP. Intraprendete un’incredibile avventura attraverso familiari luoghi magici e ambientazioni inedite mentre esplorate e scoprite animali fantastici, personalizzate il vostro aspetto, distillate pozioni, padroneggiate nuovi incantesimi e potenziate le vostre abilità per diventare il mago o la strega che avete sempre desiderato.



Palloncini, banner, topper da torta e da cupcake: qui c’è tutto il necessario per imbandire tavola e parete per la vostra festa a tema.



Questa particolarissima creazione in cristallo Swarowsky sarà un must-have per gli appassionati di Harry Potter che vorranno essere smistati dal Cappello Parlante. Sapientemente realizzato in cristallo dal color marrone, il cappello risplende con le sue 147 sfaccettature, che riproducono perfettamente il suo stato logoro e lo strappo che si apre come fosse una bocca.



Ricco di oltre trenta ricette e di immagini illustrative che semplificheranno il lavoro, questo ricettario magico è un must-have per ogni fan di Harry Potter.



La bacchetta di Harry, nel modello standard, con tanto di scatola con cresta araldica dei Grifondoro: un oggetto da collezione… o utile per completare il proprio costume.



La tazza ideale per le tue pozioni… o semplicemente per la colazione è fatta a forma di calderone!



Per chi ama le sfide e adora concentrarsi nella composizione di immagini impossibili c’è questo meraviglioso puzzle ufficiale da 1000 pezzi con la galleria dei ritratti dei personaggi della serie.



Un gioco da tavolo pensato per chi vuole cimentarsi in appassionanti sfide di quidditch! Il gioco include 4 mazzi di carte rappresentanti le case di Howgarts, un tabellone, tessere indicanti condizioni meteo e campo di gioco, 1 gettone Boccino d’oro e pedine Cercatore. Ogni giocatore sceglie un mazzo delle case di Howgarts ciascuna con le proprie abilità per giocare una partita di quidditch. Obiettivo: segnare più punti dell’avversario o catturare il boccino d’oro. Ma attenzione alle tessere che cambiano le condizioni del meteo e del campo di gioco: possono influenzare la partita e spostare la posizione del boccino sul tabellone del campo da quidditch!



Un travel journal ufficiale, formato A5 (148X210 mm) con 120 fogli punteggiati (per un totale di 240 pagine). Copertina rigida di PU con chiusura a scatto, penna blu a forma di bacchetta inclusa e tasca espandibile portadocumenti.



Il miglior sistema multimediale di Amazon, da collegare facilmente alla televisione: le app si avviano più velocemente e la navigazione è più fluida rispetto al passato, con supporto per Wi-Fi 6 di ultima generazione. Con semplici comandi vocali potete godervi film e video della saga nella comodità del vostro salotto sulle principali piattaforme streaming (Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri…), con immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos.



