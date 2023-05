Average Height, Average Build: il film di Adam McKay con un cast stellare uscirà su Netflix

Ecco il cast stellare che farà parte del progetto Average Height, Average Build di Adam McKay, in arrivo su Netflix.

Arriverà direttamente su Netflix il lungometraggio di Adam McKay dal titolo Average Height, Average Build, che avrà come protagonisti un gruppo di attori di grande rilievo: stiamo parlando di Robert Pattinson, Amy Adams, Robert Downey Jr., Forest Whitaker e Danielle Deadwyler.

Secondo le descrizioni Average Height, Average Build sarà una storia che incrocerà dramma e commedia. Robert Pattinson vestirà i panni di un serial killer che avrà a che fare con una lobbyista (Adams) che lo aiuterà a cambiare delle leggi in maniera tale da rendere i suoi crimi più semplici. Mentre Robert Downey Jr. farà un poliziotto in pensione che non si rassegnerà all’idea di continuare a seguire le tracce dell’assassino seriale.

Ricordiamo che Adam McKay ha già proposto su Netflix il lungometraggio uscito nel 2021 dal titolo Don’t Look Up, che ha avuto come protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Il film ha ottenuto un grande risultato sulla piattaforma, considerando che si è piazzato al secondo posto tra i lungometraggi più visti su Netflix.