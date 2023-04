Scoperta una mummia millenaria a Cajamarquilla, antica città in Perù

Gli archeologi peruviani hanno portato alla luce una mummia di oltre 1.000 anni fa alla periferia della capitale moderna, risalente all’epoca pre-Inca. La mummia, probabilmente un’adolescente, è stata trovata in una tomba sotterranea avvolta in un fagotto funerario, insieme a ceramiche e corde e con pezzi di pelle e capelli. L’adolescente mummificato è stato trovato in “buono stato di conservazione”, ha dichiarato l’archeologa Yomira Huaman, responsabile del progetto di ricerca Cajamarquilla affiliato all’Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sebbene sia conosciuto soprattutto per il rifugio reale incaico di Machu Picchu, il Perù era la patria di diverse culture pre-ispaniche che hanno prosperato nei secoli precedenti l’ascesa al potere dell’impero incaico, soprattutto lungo la costa centrale del Paese e nelle Ande. La mummia è stata scoperta a circa 200 metri dal luogo in cui è stata rinvenuta la prima mummia di Cajamarquilla, ha spiegato Huaman, riferendosi a un’altra mummia trovata nelle vicinanze, l’anno scorso. Il sito archeologico è anche il luogo in cui sono stati rinvenuti i resti di otto bambini e 12 adulti, che pare siano stati sacrificati circa 800-1.200 anni fa. Il vasto complesso di Cajamarquilla presenta le rovine di quattro piramidi e altre costruzioni come muri disposti a labirinto. Il complesso è la seconda città in mattoni di fango più grande del Perù dopo Chan Chan, nel nord del Paese andino. Cajamarquilla è stata probabilmente occupata da popolazioni provenienti dalla costa e dagli altipiani andini, ha detto Huaman. Situato in un’area polverosa a circa 20 km da Lima, il sito era ritenuto un fiorente centro commerciale.