Salih: l’uomo che salva gli animali selvatici mentre Khartoum brucia

Osman Salih, a Khartoum, ha trovato abbastanza difficile proteggere la propria famiglia durante i giorni di pesanti combattimenti che stanno martellato la capitale del Sudan, eppure continua a lottare per evitare che i leoni e gli altri animali selvatici muoiano di fame nel santuario che gestisce.

“Stiamo lottando da un lato per sfamare la nostra famiglia, i nostri figli e i nostri cari”, ha detto.

“Ma allo stesso tempo, non possiamo rinunciare alla responsabilità verso gli animali che abbiamo lavorato così duramente per salvare e prenderci cura di loro”, ha detto Salih in un’intervista video dal santuario di Al Bageir, a sud-est della capitale. Spari, bombardamenti e attacchi aerei tra l’esercito e i gruppi paramilitari rivali hanno costretto i residenti a rintanarsi in casa o a fuggire da una città dove i servizi di base sono crollati e il cibo scarseggia in modo allarmante.

Dallo scoppio della guerra, il 15 aprile, decine di migliaia di persone sono già partite per i Paesi vicini, nonostante l’incertezza delle condizioni.

“Non abbiamo rifornimenti, né carburante, né elettricità, né acqua”, ha detto Salih, che percorre 15 km fino alla periferia di Khartoum per accudire e nutrire più di 200 animali, tra cui 25 leoni e sei iene. “Rischiamo davvero la vita ogni giorno per cercare di raggiungere [il santuario], se non ogni giorno, ogni due giorni”, ha detto. “Il rischio più grande, in questo momento, è che se questi animali continuano a sentirsi agitati e a disagio, potrebbero tentare di liberarsi”, ha aggiunto, aggiungendo che il sistema elettrico che assicura i recinti non funziona senza corrente, secondo quanto riportato da Reuters. Salih ha aggiunto che la sua squadra è stata sottoposta a fuoco vivo nei primi giorni di combattimenti e che le bombe hanno colpito il santuario, compreso il recinto dei leoni. I saccheggi diffusi aumentano le sue preoccupazioni. “Siamo molto preoccupati. Siamo molto spaventati… Tutti sono da soli in questo momento a lottare per la propria sopravvivenza”. Finora, ha detto Salih, è riuscito a trovare un equilibrio tra la sicurezza della sua famiglia e quella degli animali, ma non sa per quanto tempo potrà continuare così. “È una scelta molto difficile. Ogni giorno dobbiamo uscire dalla porta e andare a prenderci cura degli animali senza sapere se potremo tornare o meno”.