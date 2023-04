Il Dna di Balto racconta la storia del cane da slitta che salvò i bambini dall’epidemia

Non è un cane, non è un lupo. Sa soltanto quello che non è “, questa è una delle frasi più celebri del film d’animazione del 1995 che descrive le gesta del cane Balto. Balto è realmente esistito. Era un bellissimo cane da slitta che, nel 1925, guidò una squadra di altri 13, sfidando le bufere di neve durante l’estenuante tratto finale di una staffetta di cani da slitta di 1.088 km, con l’obiettivo di portare medicine salvavita alla città di Nome, in Alaska, durante un’epidemia di difterite. Balto è stato acclamato come un eroe, è stato oggetto di libri e film e il suo esemplare in tassidermia è ancora esposto al Museo di Storia Naturale di Cleveland. Ma le magnifiche gesta di Balto non finirono lì. Gli scienziati hanno estratto il DNA da un pezzo di pelle del ventre di Balto dalla montatura ben conservata del museo e hanno sequenziato il genoma del cane nell’ambito di un ambizioso progetto di ricerca genomica comparativa sui mammiferi chiamato Zoonomia. Il genoma di Balto, hanno scoperto gli scienziati, possedeva alcune varianti geniche che potrebbero aver aiutato il cane a prosperare nell’ambiente estremo dell’Alaska e a sopportare la fatica di quella che oggi viene chiamata “la Corsa del Siero“. Balto, appartenente a una popolazione di cani da slitta da lavoro dell’Alaska, è risultato anche possedere una maggiore diversità genetica e salute genetica rispetto alle razze canine moderne. “Balto incarna la forza del legame tra uomo e cane e ciò che questo legame è in grado di fare“, ha dichiarato Katie Moon, ricercatrice post-dottorato in paleogenomica presso l’Howard Hughes Medical Institute e co-autrice dello studio pubblicato sulla rivista Science. “I cani non solo offrono conforto, sostegno e amicizia agli esseri umani, ma molti sono attivamente allevati o addestrati per fornire servizi vitali. Il legame tra uomo e cane rimane forte anche 100 anni dopo che il lavoro di Balto è stato portato a termine”, ha aggiunto Moon. Poiché la difterite – un’infezione batterica grave e talvolta fatale – si è diffusa tra gli abitanti di Nome, il suo porto era bloccato dai ghiacci, il che significa che l’antitossina doveva essere trasportata via terra. I cani da slitta erano l’unica opzione possibile. Balto ha partecipato a una staffetta di circa 150 cani che è durata 127 ore a temperature di meno 45 gradi Celsius. I ricercatori hanno esaminato il genoma di Balto come parte di un insieme di 682 genomi di cani e lupi moderni e di un insieme più ampio di 240 genomi di mammiferi, compresi gli esseri umani. Il genoma di Balto ha mostrato tassi inferiori di consanguineità e un minor carico di variazioni genetiche rare e potenzialmente dannose rispetto a quasi tutti i cani di razza moderna. Si è scoperto che Balto condivide l’ascendenza con i moderni Siberian husky e cani da slitta dell’Alaska, oltre che con i cani da slitta della Groenlandia, i cani da villaggio vietnamiti e i mastini tibetani, senza alcuna discernibile ascendenza da lupo. Nato nel 1919, Balto faceva parte di una popolazione di cani da slitta importati dalla Siberia, anche se lo studio ha dimostrato che questi cani erano sostanzialmente diversi dai moderni Siberian husky. Balto aveva un corpo costruito per la forza e non per la velocità, il che ha deluso l’allevatore, che ha fatto sterilizzare il cane

Balto, un fenomeno di sfruttamento

La vita di Balto dopo la Corsa del Siero è stata complicata dallo sfruttamento umano. Balto girò gli Stati Uniti per due anni nel circuito del vaudeville, poi finì in mostra con altri cani della squadra di slitte in un museo di Los Angeles – una mostra di basso livello – e fu maltrattato. Un uomo d’affari in visita a Cleveland vide la situazione di Balto e fece in modo di acquistare i cani per 1.500 dollari. Il denaro fu poi raccolto dalla comunità locale di Cleveland. Nel 1927, Balto e i suoi compagni Alaska Slim, Billy, Fox, Old Moctoc, Sye e Tillie vennero festeggiati a Cleveland con una parata nel centro della città, poi trascorsero il resto della loro vita curati presso lo zoo locale di Brookside. Dopo la morte di Balto, avvenuta per cause naturali nel 1933, la sua cavalcatura è stata collocata al museo. “La sua storia mette in evidenza come i cani da lavoro diventino eroi funzionali“, ha detto l’autrice dello studio Kathleen Morrill, scienziato senior dell’analisi del genoma presso la società biotecnologica Colossal Biosciences. “Questi cani specializzati non sanno che ciò che fanno ha una tale gravità nella vita delle persone, ma i loro adattamenti genetici li rendono gli animali migliori per questo lavoro”.