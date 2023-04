Comicon Napoli: tutti i premi del Palmarès dell’edizione 2023

La gabbia di Silvia Ziche, edito da Feltrinelli Comics, è stato premiato come Miglior Fumetto del Palmarès di Comicon Napoli 2023. La giuria (composta dal Presidente Barbara Canepa, dal musicista Caparezza, dalla critica e curatrice d’arte Elettra Stamboulis, dal cantante dei Negrita Pau e dall’attore e regista Valerio Mastandrea – ha decretato i vincitori delle dieci categorie competitive divise tra Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi Comicon, dedicati alle opere internazionali.

Di seguito tutti i vincitori dei Premi del Palmarès Ufficiale di Comicon:

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto: La gabbia, Silvia Ziche (Feltrinelli Comics)

Migliore Serie italiana: Eternity, Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi (Sergio Bonelli Editore)

Migliore Sceneggiatura: Hypericon, Manuele Fior (Coconino Press)

Miglior Disegno: Primordial, Andrea Sorrentino (Bao Publishing)

Migliore Opera Prima: Mor. Storia per le mie madri, Sara Garagnani (Add Editore); MENZIONE SPECIALE a Mia sorella è pazza, Iris Biasio (Rizzoli Lizard)

Nuove Strade – Miglior Autoproduzione: Confini, AA. VV. (Monitor edizioni)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore Graphic Novel straniero: Ascolta, bellissima Marcia, Marcello Quintanilha; trad. Roberto Francavilla e Elena Manzato (Coconino Press)

Migliore Serie straniera: Adabana. Fiori effimeri #1/3, Non; trad. Asuka Ozumi (Dynit Manga)

Migliore edizione di un Classico (opere straniere e italiane): Buon Natale! Corrierino. Il Natale a fumetti, nel secolo scorso (1908-1968), AA. VV. (ComicOut)

Giovani Letture (opere straniere e italiane): Ex-AEQUO Caterina e i Capellosi, Alessandro Tota (Canicola) e Isa vince tutto, Lorenzo Ghetti e Rita Petruccioli (Rulez)

