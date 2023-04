Alan Rickman: il doodle di Google dedicato all’interprete della saga di Harry Potter

Google ha deciso di dedicare un doodle ad Alan Rickman, definendolo come "il mago più famoso del mondo".

Alan Rickman è divenuto iconico grazie alla sua interpretazione di Severus Piton nella saga di Harry Potter. Google ha deciso di dedicare un doodle al celebre attore, definendolo “il mago più famoso del mondo”.

Alan Rickman nel corso della sua carriera ha vestito i panni di diversi personaggi celebri, considerando che nel 1988 è stato lo Sceriffo di Nottingham nell’adattamento cinematografico di Robin Hood con Kevin Costner protagonista. E, inoltre, è stato anche nel cast della commedia fantascientifica Galaxy Quest.

Ma è indubbio che la celebrità assoluta sia arrivata grazie alle sue partecipazione alla saga di Harry Potter, in cui ha vestito i panni di Severus Piton. Qualche tempo fa sono stati pubblicati i diari di Alan Rickman, in cui sono state riportate parecchie testimonianze del periodo in cui l’attore lavorò alla saga, ed anche sui momenti di crisi che lo stavano allontanando dal character.

Il momento di maggiore difficoltà arrivò nel 2002, dopo le riprese del secondo film della saga. Ma sappiamo bene che, alla fine, Alan Rickman ritornò sui suoi passi.