The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, alcune copie sono già in circolazione: è rischio spoiler

Mancano meno di due settimane all'arrivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, eppure alcune copie sarebbero già finite nelle mani dei videogiocatori.

Alcune copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarebbero già in circolazione. In queste ore, su Reddit sono apparse diverse immagini della Collector’s Edition del gioco: ciò significa che qualcuno è entrato in possesso del gioco molto prima del lancio e che potreste incappare in spoiler non richiesti. Per questo motivo, vi invitiamo a fare molta attenzione mentre navigate in rete nelle prossime settimane.

Sospendere l’utilizzo dei social è di certo complesso. Il nostro consiglio, dunque, è quello di provare a silenziare sui principali social gli account più a rischio. Certo, questo metodo non vi tutela totalmente dagli spoiler, ma resta comunque un tentativo valido per evitare brutte sorprese.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato a mostrarsi oggi con un nuovo trailer che ci permette di dare uno sguardo alle potenzialità di questo nuovo attesissimo sequel di Breath of The Wild.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.

