Octopath Traveler 2: il director parla del futuro della serie e di come potrebbe evolvere la formula

Octopath Traveler 2 riceverà mai un sequel? Per il momento non ci sono notizie al riguardo, ma il director sta già pensando a come evolvere la formula con un potenziale nuovo capitolo. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Famitsu, Keisuke Miyauchi ha parlato del futuro della serie.

Il giornalista ha chiesto a Miyauchi come potrebbe migliorare un potenziale nuovo capitolo, soprattutto a seguito dell’evoluzione apportata con Octopath Traverler 2. Miyauchi ha quindi risposto: “Non abbiamo deciso in modo chiaro sui futuri sviluppi, ma abbiamo parlato senza impegno riguardo a cosa potrebbe evolvere in futuro.”

Il director non ha fornito dunque dettagli al riguardo, ma ha confermato che il team sta effettivamente pensando a quali potrebbero essere gli sviluppi per la saga. Il resto del team, invece, intervenuto durante l’intervista ha scherzato sul fatto che per il momento vuole prendersi una pausa prima di considerare un nuovo progetto e che per ora è “a corto di idee”.

Ovviamente, per il momento il futuro della saga resta ancora incerto. Ricordiamo che il lancio di Octopath Traveler 2 non è stato dei migliori in Giappone con vendite al di sotto delle aspettative. A parte questo, il gioco resta un JRPG di pregevole fattura, figlio di una diretta evoluzione del primo capitolo con diverse novità e migliorie che hanno arricchito una formula già di per sé molto solida. Insomma, un terzo capitolo potrebbe espandere ancora di più il potenziale di una serie che, a parte tutto, resta ancora amatissima dagli amanti del genere.