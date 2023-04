Michael J. Fox riflette sulla sua malattia: “Non arriverò a 80 anni”

Michael J. Fox ha concesso un'intervista in cui ha parlato della sua malattia, e delle aspettative di vita per una persona con il Parkinson.

Con l’uscita del documentario sulla sua vita, dal titolo Still, Michael J. Fox ha concesso alcune interviste in cui ha parlato della sua condizione, considerando che da quando ha 29 anni convive con il morbo di Parkinson. L’attore ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti.

Ecco le sue parole:

Ad un certo punto la malattia ti viene a chiamare, e non voglio mentire su questa cosa. Fa piuttosto male. Diventa sempre più dura ogni giorno che passa, ma è così. Non si muore a causa del Parkinson, ma si muore con il Parkinson. Perciò sto riflettendo sulla mortalità di questa malattia, e posso dire che non arriverò a 80 anni.

La diagnosi di Parkinson è arrivata per Michael J. Fox nel 1991, ma l’attore ha continuato a lavorare per quasi dieci anni tenendo nascoste le sue condizioni di salute. Nel 2000 ha creato una fondazione con cui ha contribuito alla ricerca di una cura per la malattia, diventando la principale fondazione contro il Parkinson a livello mondiale.

Ricordiamo che il documentario Still uscirà il 12 maggio su Apple TV+.