Il Nokia 110 4G ha un tastierino ma non ha TikTok: il telefono “per disintossicarsi” da internet e i social

Il Nokia 110 4G è pensato appositamente per le persone che vogliono "disintossicarsi" dal digitale e dalle applicazioni che creano dipendenza.

Nokia ha presentato un telefono con tastierino e senza schermo touch. Sebbene abbia la connettività 4G e un browser – Opera Mini -, il Nokia 110 4G è pensato appositamente per le persone che vogliono “disintossicarsi” dal digitale e dalle applicazioni che creano dipendenza. Un ottimo secondo telefono da portarsi dietro in campeggio o quando ci si vuole prendere una pausa da internet.

I telefoni con tastierino classico continuano ad essere popolari in tutto il mondo, anche se ormai rappresentano una piccolissima frazione delle vendite. In compenso, alcuni produttori continuano a puntarci molto e tra questi c’è anche l’europeo Nokia. L’azienda finlandese ha presentato un nuoto telefono “essenziale”, il Nokia 110, che per ammissione stessa dell’azienda è destinato a chi vuole “disintossicarsi dal digitale“, dai suoi social che creano dipendenza e dalla sovra-stimolazione delle app.

Peraltro, questa nuova corsa alla disintossicazione dal web arriva da un segmento demografico insospettabile: gli adolescenti, cioè ragazzi e ragazze che, in un certo senso, sono nati con un telefonino in mano.

Si scopre che, nonostante la diffusione degli smartphone nel mondo, molti di noi cercano ancora telefoni normali con tastierino, senza funzioni sofisticate o un grande schermo. Non molto tempo fa, si è scoperto che si tratta di una tendenza anche tra un gruppo che non sospetteremmo: gli adolescenti.

Il Nokia 110 4G, disponibile in Europa da pochi giorni, è un telefono di fascia bassa con tastierino, connettività 4G, schermo IPS e supporto audio HD per le chiamate. Tale equipaggiamento di base piacerà a coloro che si aspettano soprattutto le funzioni di chiamata e invio di messaggi dal telefono. Tuttavia, è presente anche una fotocamera rudimentale (ma per funzionare richiede una scheda MicroSD, venduta separatamente).

Inoltre, il produttore ha inserito una batteria più grande da 1450 mAh, che dovrebbe consentire fino a 8 ore di conversazione e fino a 12 giorni di autonomia in standby. A bordo c’è anche il browser Opera Mini, un lettore MP3, la radio FM (anche in modalità wireless) e alcuni semplici giochi.