Il Google Pixel Fold sarà fatto così? Spuntano le prime “immagini ufficiali”

Evan Blass, meglio conosciuto come @evleaks, ha pubblicato il primo render del Pixel Fold. L'immagine è estremamente dettagliata...

Il Google Pixel Fold verrà presentato tra meno di due settimane e, dopo una serie di indiscrezioni, oggi è stata pubblicata online anche la prima immagine “ufficiale” dello smartphone pieghevole. Ufficiale nel senso che sembra che sia stata realizzata dall’azienda in vista dell’imminente campagna di marketing, ma si tratta comunque di un’immagine rubata e non pubblicata direttamente da Google.

Evan Blass, meglio conosciuto come @evleaks, ha pubblicato il primo render del Pixel Fold. L’immagine mostra il primo pieghevole di Google in modo sorprendentemente dettagliato. Il render, che è probabilmente un’immagine stampa che verrà utilizzata per scopi di marketing, mostra il Pixel Fold nel suo colore più scuro, presumibilmente chiamato “Charcoal”, di lato.

L’immagine mostra solo l’esterno del Pixel Fold, ma ci dà un’ottima visione del cerniera del dispositivo, che sembra notevolmente sottile. Sebbene 9to5Google sottolinea che potrebbe semplicemente essere un gioco di prospettiva, vale la pena di segnalare che dall’immagine sembra davvero un pieghevole molto sottile, soprattutto se paragonato a immagini simili della serie Samsung Galaxy Z Fold.

Come per gli altri Pixel, la schermata iniziale è il Pixel Launcher, con icone tematizzate abilitate e che mostrano le app di serie di Google, oltre al widget At a Glance. Si prevede che il pieghevole di Google costerà 1.799 dollari ed è quasi certo che verrà annunciato al Google I/O, mentre dovrebbe arrivare sul mercato a giugno.