Comicon 2023: gli appuntamenti da non perdere il 30 aprile

Ecco tutti gli eventi da non perdere al Comicon 2023 di Napoli il 30 aprile. La manifestazione è sold out.

L’organizzazione del COMICON 2023 di Napoli ha reso noto che i biglietti per la manifestazione sono sold out. Nel frattempo c’è grande attesa per gli ospiti e gli eventi di domenica 30 aprile, tra cui: l’incontro con Zerocalcare e Giacomo Bevilacqua; la presentazione della rivista “Scottecs Gigazine”, il panel con il cast della nuova serie RaiPlay Shake e l’anteprima della versione restaurata del film I 3 dell’Operazione Drago.

Ecco nel dettaglio gli eventi da non perdere al Comicon 2023 per il 30 aprile.

ZEROCALCARE INCONTRA KEISON

(h 13:00, Main stage)

Le carriere di Zerocalcare e di Giacomo “Keison” Bevilacqua iniziano ed evolvono simili e continuano ad essere vicine, ma a renderli diversi ci sono i tanti ingredienti della loro formazione. Un dialogo sull’educazione sentimentale di due protagonisti del fumetto italiano.

SHAKE – Il cast incontra il pubblico di Comicon

(h 14:00, Auditorium)

Jason Premphe, Giulia Fazzini, Giada Di Palma, Alessandra Cannavà, protagonisti di Shake, la nuova serie che ha da pochissimo debuttato su RaiPlay, saranno a COMICON per incontrare il pubblico e introdurre il primo episodio.

La storia delle avventure Grafiche: David Fox

(h 14.00, Hyperstage)

Le avventure grafiche tornano con prepotenza sulla scena. L’uomo simbolo capace di segnarne la storia, David Fox (da remoto), ne discute con Francesco Serino: dalle origini con Zak McCracken, Maniac Mansion e Monkey Island, fino al suo celebratissimo… ritorno: Return to Monkey Island.

La prima rivista di Gigaciao, in anteprima! Sio, Dado, Fraffrog e Keison rivelano il loro nuovo magazine da edicola

(h 15.30, Auditorium)

In occasione del lancio del numero zero della nuova “Scottecs Gigazine”, tutto il team di Gigaciao – Sio, Dado, Fraffrog e Keison – sarà lieto di raccontare al pubblico i piani editoriali di Gigaciao e svelare, finalmente nel dettaglio, il grande progetto di magazine tenuto segreto fino a questo momento.

I 3 DELL’OPERAZIONE DRAGO

h 10.45, Auditorium I 3 DELL’OPERAZIONE DRAGO – Anteprima mondiale per celebrare i 50 anni del film e i 100 di Warner Bros.