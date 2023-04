Apple ha avviato la produzione di massa dei nuovi EarPods con cavo USB-C

In vista del lancio dei nuovi iPhone 15, Apple avrebbe già avviato la produzione di massa dei nuovi EarPods con cavo USB-C.

Dal momento che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 avranno una porta USB-C al posto di Lightning, diversi accessori di Apple dovranno necessariamente passare allo standard USB-C. A partire dagli EarPods con cavo.

È notizia di queste ore che Apple avrebbe iniziato la produzione di massa delle cuffie EarPods con USB-C — lo ha confermato il noto leaker ShrimpApplePro. Da un precedente rumor, sappiamo che molto probabilmente la produzione è stata affidata a Foxconn, storico partner di Apple.

Gli nuovi EarPods si collegherebbero direttamente alla porta USB-C sui modelli di iPhone 15, senza bisogno di adattatori. Gli auricolari con filo di Apple sono attualmente disponibili con un connettore Lightning o un jack per cuffie da 3,5 mm. Vengono entrambi proposti al prezzo di 19 dollari. Apple vende anche un adattatore da jack audio a Lightning, che una volta veniva incluso nella confezione degli iPhone.

Gli EarPods sono diventati meno popolari da quando Apple ha lanciato gli AirPods wireless nel 2016 e ha rimosso il jack per cuffie dagli iPhone, ma rimangono un’opzione più economica per i clienti che non vogliono spendere un minimo di 150$. Gli EarPods offrono anche un’esperienza di ascolto cablata semplice e plug-and-play, con un telecomando integrato e nessuna necessità di ricarica o abbinamento.

Si prevede che Apple annuncerà la gamma iPhone 15 a settembre, e i nuovi EarPods potrebbero essere lanciati all’incirca nello stesso periodo. L’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha precedentemente affermato che anche altri accessori come le custodie di ricarica degli AirPods, il MagSafe Battery Pack e il trio Magic Keyboard/Trackpad/Mouse passeranno all’USB-C in futuro.