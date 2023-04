The Equalizer 3 – Senza Tregua, trailer italiano e poster ufficiale

Antoine Fuqua e Denzel Washington di nuovo insieme per il terzo e ultimo capitolo della vendicativa saga di Robert McCall: The Equalizer 3 - Senza Tregua.

Vi presentiamo il trailer e il poster italiani di The Equalizer 3 – Senza Tregua, il nuovo thriller d’azione di Sony Pictures diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington, terzo e ultimo capitolo della serie. L’attore premio Oscar torna a interpretare l’ex agente governativo Robert McCall nel capitolo conclusivo della saga dell’inflessibile giustiziere.

Il film, scritto da Richard Wenk (Jack Reacher – Punto di non ritorno, The Equalizer 2 – Senza perdono) e ispirato alla serie TV anni ‘80 Un giustiziere a New-York, vede tra i protagonisti anche Dakota Fanning e David Denman. The Equalizer 3 – Senza Tregua sarà solo al cinema dal 30 agosto, prodotto da Sony Pictures e Eagle Pictures, distribuito da Eagle Pictures.

Sinossi:

Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.

