Steam ora ti permette di tenere traccia dei tuoi obiettivi con una finestra in-game

L’ossessione per le liste di cose da fare – le cosiddette to do list – arriva anche nei videogiochi. Volete tenere traccia con facilità delle subquest da completare? Non vi ricordate mai quale achievement avete lasciato indietro? Steam vi viene in soccorso con una nuova funzione simpatica.

Insieme a una miriade di altre nuove funzionalità, l’ultimo aggiornamento di Steam include un’app Note integrata come parte di uno strumento di sovrapposizione in-game rinnovato. Ti consente di scrivere pensieri e annotazioni sul gioco che stai giocando e funziona sopra il gioco mentre stai giocando. Ci si può accedere su qualsiasi PC, anche quando giochi offline.

In qualsiasi momento puoi fissare la lista delle cose da fare direttamente sullo schermo di gioco, regolando la sua opacità in base alle tue preferenze. È possibile usare la stessa funzione per elencare eventuali guide di gioco e averle sempre a portata di vista quando si sta giocando.

La nuova barra degli strumenti ha tutto, dalla chat alle guide, ed è altamente personalizzabile: puoi sistemare la sua opacità, la semi-trasparenza e anche il campo di visione. La barra continua a mostrare anche le ultime notifiche, con un sistema migliorato per evitare le distrazioni non necessarie.

Queste funzionalità attualmente sono disponibili solo tramite la Beta del Client Steam. Per passare alla versione in beta è sufficiente selezionare l’apposita sezione nelle impostazioni di Steam.