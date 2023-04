Redfall Party: un evento a Milano per festeggiare il lancio del titolo Bethesda

Per festeggiare l’uscita di Redfall, che sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox Game Pass e PC dal 2 maggio 2023, la sera stessa Bethesda e Arkane Austin invitano tutti gli appassionati e i fan del gioco e dello Studio a uno speciale “party col vampiro” che si svolgerà presso il ristorante Hamerica’s di Corso di Porta Ticinese 6 a Milano, a partire dalle ore 18.00 fino alle 22.00. In questa eclettica location, situata nel cuore pulsante di Milano e addobbata in stile Redfall per l’occasione, i giocatori potranno gustare gli speciali hamburger ispirati al gioco e ai quattro eroi protagonisti (Layla, Jacob, Devinder e Remi), provare il gioco sulle postazioni Xbox Series X e PC disponibili nonché incontrare alcuni dei creator italiani più famosi e apprezzati come Kurolily, Kodomo, Cydonia, Coop TV, Kroatomist, Himorta, Kaaat e HontasG.

Un’occasione irripetibile per immergersi in un’esperienza 100% Redfall e scoprire le caratteristiche del nuovo videogioco sviluppato da Arkane Austin, in un’atmosfera unica e gustando piatti indimenticabili. Per poter entrare nel ristorante con il “salta coda” e accedere all’area dedicata ai creator per il meet & greet è necessario pre-registrarsi all’evento a questo link.

Sinossi del videogioco:

L’isola di Redfall, nel Massachusetts, è assediata da una legione di vampiri che ha oscurato il sole, interrompendo le vie di comunicazione con il mondo esterno. Esplorate il mondo aperto e tuffatevi in una coinvolgente campagna, in cui vi ritroverete a svelare il mistero che si cela dietro la comparsa dei vampiri. Alleatevi con i pochi sopravvissuti, per combattere le creature che minacciano di dissanguare la città. Giocate a Redfall da soli o insieme a un massimo di tre amici e affrontate i succhiasangue che tengono in ostaggio l’isola. Come da consuetudine nei titoli Arkane, potrete scegliere la strada da intraprendere sull’isola e il modo in cui affrontare la moltitudine di vampiri nel vostro obiettivo di scoprire la causa dell’invasione dei succhiasangue e di porre fine alla loro minaccia. Esplorate un dettagliatissimo open world e portate la luce nei più oscuri recessi dell’isola combattendo per svelare i segreti dei vampiri. Scegliete tra una gamma di eroi dotati di abilità uniche e potenziabili ed equipaggiatevi con le armi personalizzabili che troverete sull’isola.

