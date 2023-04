Kraven the Hunter: Alessandro Nivola sarà Rhino

Durante il CinemaCon di Las Vegas 2023 è stato rivelato quale sarà il ruolo di Alessandro Nivola nel lungometraggio Sony Kraven the Hunter: si sapeva già che l’attore avrebbe fatto il villain, ma da oggi sappiamo che la sua parte sarà quella di Rhino.

Si tratterà della seconda volta che il personaggio di Rhino comparirà in una pellicola dell’universo di Spider-Man, considerando che in The Amazing Spider-Man 2 a vestire i panni del villain ci fu Paul Giamatti.

Alessandro Nivola è già comparso in lungometraggi come Face/Off, Jurassic Park 3, Selma, The Red Sea Diving Resort, I Molti Santi del New Jersey, e Amsterdam. Mentre per quanto riguarda Rhino, il personaggio ha fatto la sua prima apparizione nel 1966 nei fumetti di The Amazing Spider-Man.

Durante il CinemaCon non è stato mostrato un vero e proprio trailer di Kraven the Hunter, ma il filmato fatto vedere, volto a svelare qualche nuovo dettaglio, ha rivelato che sarà una pellicola Rated-R, ovvero vietata ai minori di diciassette anni non accompagnati.