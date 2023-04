Killers of the Flower Moon: ecco le nuove immagini

Ecco delle nuove immagini tratte da Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese in uscita a ottobre.

Online sono state pubblicate le nuove immagini di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese che avrà come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Al CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato il trailer del lungometraggio, mentre sul web sono state pubblicati da Paramount Pictures ed Apple Original Films alcuni scatti con i protagonisti.

Ecco le immagini condivise.

Nelle foto vediamo Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert e Niro. In uno scatto c’è il regista Martin Scorsese proprio con Lily Gladstone. Il filmmaker ha detto sulla protagonista:

Ho voluto contattare attori abbastanza coraggiosi, capaci di recitare personaggi complicati. Così ho voluto avere con me anche Lily Gladstone, che è un’attrice con cui già avevo collaborato.

Nel cast di Killers of the Flower Moon ci saranno anche Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Louis Cancelmi, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Tatanka Means, Pat Healy, Scott Shepherd e Gary Basaraba. L’uscita del film è prevista per ottobre.