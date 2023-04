Inspector Gadget – Mad Time Party annunciato ufficialmente da Microids: ecco i primi dettagli

Microids ha annunciato Inspector Gadget – Mad Time Party, un nuovo party game sviluppato da Smart Tale Games. Il gioco ci permetterà di immergerci nel mondo del celebre Ispettore e di incontrare tantissimi personaggi della serie originale come il Commissario Quimby, Penny o gli agenti della M.A.D. Parliamo essenzialmente di un party game da 1 a 4 giocatori in cui dovremo completare una serie di missioni con 16 diversi mini-giochi.

La storia del gioco ruota intorno al fatto che Metro City è caduta nelle mani del cattivo Dottor Artiglio e dei suoi agenti MAD. Per salvare la città, l’Ispettore Gadget dovrà viaggiare nel passato usando la macchina del tempo. Lo scopo del gioco è dunque quello di riuscire a recuperare tutti i bulloni per riuscire a riparare la macchina del tempo. Microids ha condiviso anche una serie di immagini che trovate nel tweet qui sotto:

Go Gadget go! 🕵️ Inspector Gadget – Mad Time Party is coming to Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 & PC in Fall 2023. 🕵️ https://t.co/UQlklcyqKS Return to the cult universe of Inspector Gadget in a 1-4 player Party Game & use your gadgets to defeat MAD. pic.twitter.com/XUfEuw7BAS — Microids (@Microids_off) April 27, 2023

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Metro City è caduta nelle mani del cattivo Dottor Artiglio e dei suoi agenti MAD. Per salvare la città, l’Ispettore Gadget deve viaggiare nel passato usando la macchina del tempo. Sfortunatamente, si rompe e i suoi antenati si ritrovano teletrasportati nel presente.

La tua missione: Esplora Metro City e gareggia con i tuoi antenati per raccogliere le parti mancanti della macchina del tempo. Dovrai completare i minigiochi per sbloccare i bulloni necessari a riparare la macchina. Gioca contro tre antenati di Gadget per guadagnare i bulloni.

Visita i luoghi iconici della famosa serie originale, incontra personaggi come Chef Quimby, Penny e gli agenti MAD e usa i vari gadget dell’ispettore per contrastare le forze MAD.

Inspector Gadget – Mad Time Party sarà disponibile in autunno sia in versione fisica che in versione digitale per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (via Steam).