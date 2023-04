Il Pixel 7a si mostra nella nuova colorazione ‘Coral’: un ritorno al passato?

Per la prima volta uno smartphone Pixel sarà disponibile in quattro colorazioni diverse. L'ultima si chiama 'Coral' e ricorda una delle colorazioni del Pixel 4.

Dopo aver visto il Pixel 7a in Arctic Blue, Carbon e Cotton, ora possiamo dare uno sguardo al mid-ranger del 2023 in una colorazione inedita e davvero audace. Si tratta del colore corallo/arancione… un ritorno al passato come si ricorderanno alcuni fedeli appassionati del brand Pixel e Nexus.

Evan Blass questo pomeriggio ha twittato una foto del Pixel 7a in quello che dovrebbe essere nota come la colorazione “Coral“. La barra della fotocamera è leggermente più chiara di colore rispetto alla striscia superiore e al pezzo inferiore più grande, che dovrebbe essere fatto di plastica e non di vetro. Nell’immagine si intravede anche il bordo dello smartphone, sempre in arancione, dove spiccano anche i pulsanti di accensione e bilanciamento del volume.

Ricorda molto l'”Oh So Orange” dei Pixel 4 e 4 XL usciti nel 2019, così come le versioni “coral” delle più recenti Pixel Buds e del Nest Mini.

Questo leak conferma che il Pixel 7a sarà disponibile in almeno due colori “sopra le righe” e giovanili, con il blu chiaro che costituisce la seconda opzione. Questa è la prima volta che Google offre i suoi telefoni Pixel in quattro colori invece del solito massimo di tre.