Clubhouse licenzia il 50% dei dipendenti. “Ora lavoriamo a Clubhouse 2.0”

I fondatori hanno specificato che l'azienda ha ancora liquidità per sopravvivere per "numerosi anni". Insomma, la chiusura non sarebbe imminente.

Clubhouse, l’app audio un tempo molto pubblicizzata che ha decollato durante l’apice della pandemia, ha annunciato che licenzierà molto presto parte del suo personale come parte di una strategia di rinnovamento che chiama “reset”.

In una lettera al personale condivisa dall’azienda, i fondatori Paul Davison e Rohan Seth hanno detto che stanno “ridimensionando la nostra organizzazione di oltre il 50% e dicendo addio a molti compagni di squadra”. Davison e Seth hanno aggiunto che l’azienda, che sarebbe stata valutata 4 miliardi di dollari nel 2021, era ancora in buona salute. “Abbiamo carburante (cioè liquidità ndr) per ancora molti anni”. “Non abbiamo la pressione di ridurre i costi a tutti i costi”, hanno quindi detto.

Engadet ricorda che Clubhouse è esplosa in popolarità all’inizio del 2021 in un momento in cui molte persone si sentivano socialmente isolate a causa della pandemia. L’app è stata in grado di attirare grandi nomi come Elon Musk e Oprah per le sue chat audio dal vivo, che hanno ulteriormente alimentato il suo successo iniziale. Ma Davison avrebbe successivamente riconosciuto che la crescita è arrivata “troppo velocemente” e il numero di utenti attivi è crollato rapidamente. Sia per il cambio di abitudini dovuto alla fine del lockdown e dell’isolamento sociale, sia perché pressoché tutte le altre aziende social hanno clonato la feature principale di Clubhouse.

Nella loro lettera a dipendenti, Davison e Seth hanno accennato a questi problemi. “Ma mentre il mondo si è aperto dopo il Covid, è diventato più difficile per molte persone trovare i loro amici su Clubhouse e trovare il tempo per ascoltare lunghe conversazioni”, hanno scritto. “Per trovare il suo posto nel mondo, il prodotto deve evolversi. Per risolvere questo problema dobbiamo resettare l’azienda, eliminare i ruoli e ridurla a un team più piccolo e focalizzato sul prodotto”.

I fondatori hanno proseguito dicendo che si concentreranno su “Clubhouse 2.0“, anche se non hanno specificato come potrebbe essere il servizio in futuro, solo che sarebbe stato costruito da un “team più piccolo”.