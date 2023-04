Amazon va alla grande: Q1 del 2023 in forte crescita, ricavi per 127,4 miliardi di dollari

Amazon sta andando alla grande: giovedì l’azienda ha annunciato di aver registrato un fatturato di 127,4 miliardi di dollari. Questo rappresenta un aumento del 9% rispetto al primo trimestre del 2022, dunque su base annua, ed è il risultato di un aumento delle vendite nette e dei miglioramenti in tutti i settori dell’azienda.

“C’è molto da apprezzare su come i nostri team stanno lavorando per i clienti, soprattutto in un’economia incerta”, ha dichiarato il CEO di Amazon Andy Jassy in una dichiarazione. “Il nostro business delle vendite al dettaglio sta migliorando continuamente, ad esempio grazie a tempi di consegna dei prodotti ai clienti molto più rapidi”. Jassy ha aggiunto che Amazon si aspetta di offrire i tempi di consegna “più rapidi di sempre” per i clienti Prime nel corso del 2023.

Jassy ha elogiato il business Advertising di Amazon, che è cresciuto del 23% fino a 9,5 miliardi di dollari, un aumento notevole mentre rivali come Alphabet e Meta lottano con una riduzione della spesa pubblicitaria da parte delle aziende. Il CEO ha anche elogiato Amazon Web Services (AWS), che ha visto una crescita del 16% dei ricavi, nonostante la cautela dei clienti nella spesa.

Nella stessa occasione, il CEO di Amazon ha fatto anche alcuni importanti annunci. Ad esempio, ha rivelato che Amazon sta lavorando ad un nuovo e avanzato LLM che potrebbe rivoluzionare le capacità di Alexa.