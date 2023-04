Windows 11, Phone Link ora supporta anche gli iPhone (ma con alcuni limiti)

Microsoft ha iniziato ad implementare il supporto per iMessage su Windows 11 tramite una nuova app chiamata Phone Link. iMessage è l’applicazione di messaggistica di Apple ed è disponibile esclusivamente sugli iPhone.

Microsoft aveva precedentemente annunciato questa funzione come parte di un più ricco pacchetto di aggiornamenti per Windows previsti nel 2023. Phone Link per gli utenti iPhone era già disponibile in un’anteprima per gli utenti iscritti al programma Windows Insider, ma oggi è iniziato il roll-out per tutti.

Ora Phone Link funziona anche con gli iPhone, ma il set di funzionalità è relativamente limitato. Niente chat di gruppo e messaggi con allegati.

Phone Link esiste da molto tempo, ma in precedenza funzionava solo con i telefoni Android. Ora funziona anche con gli iPhone, ma il set di funzionalità è relativamente limitato. Ad esempio, a differenza degli utenti con smartphone Android, gli utenti iPhone non possono partecipare a conversazioni di messaggistica di gruppo, né potranno inviare o ricevere immagini o video dal PC.

In compenso, potranno utilizzare i loro PC Windows per effettuare e ricevere chiamate, leggere e rispondere ai messaggi di testo, vedere le notifiche e accedere alla loro lista dei contatti iOS. Le funzionalità di Phone Link supportate funzioneranno solo mentre il telefono è continuamente connesso al PC in modalità wireless tramite Bluetooth.