TikTok copia Lensa: permetterà di creare ritratti usando l’IA

TikTok sta lavorando a una funzione che consentirà di creare immagini del profilo generate dall’IA, stando a quanto riporta l’esperto di social media Matt Navarra, che ha condiviso immagini e video dello strumento con The Verge. A prima vista, lo strumento è in grado di creare ritratti molto simili a quelli che hanno reso celebri app come Lensa di Prisma Lab (ve ne avevamo parlato qui). L’integrazione direttamente all’interno di TikTok potrebbe creare una nuova ondata di entusiasmo per i ritratti generati da IA.

Ecco come funziona. Lo strumento ti chiede di inviare da tre a dieci foto e poi scegliere da due a cinque stili diversi per le foto eventualmente create dall’IA, dice Navarra. Una volta fatto, ci vuole un po’ di tempo perché le foto vengano effettivamente generate. Quando sono pronte, puoi scaricarle, impostarne una come tuo avatar o pubblicarne una nella tua storia TikTok. Il funzionamento è in tutto e per tutto uguale a quello di Lensa, dunque. Tempi d’attesa compresi.

Gli esempi condivisi da Navarra con The Verge e su Twitter sembrano essere di ottima qualità e coprono una gamma di stili diversi.

TikTok will then let you download 1, several, or all of the AI avatars pic.twitter.com/ajxps9Oopt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

In una dichiarazione, TikTok ha definito questo lavoro un esperimento disponibile in alcune regioni selezionate. “Stiamo sempre pensando a nuovi modi per aggiungere valore alla comunità e arricchire l’esperienza TikTok, mentre continuiamo a costruire un luogo sicuro che intrattiene, ispira la creatività e guida la cultura”, secondo il portavoce di TikTok Zachary Kizer. “In alcune regioni selezionate, stiamo sperimentando un nuovo modo per creare e condividere immagini del profilo con la comunità TikTok”.