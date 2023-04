Salute mentale valutabile in 5 minuti grazie ad una nuova app

La suite di valutazione copre tutto, dal rischio di demenza allo screening accademico e si tratta, nello specifico, di un ‘applicazione per iPad sviluppata presso la Northwestern Medicine con l’obiettivo di aiutare i medici misurare aspetti specifici della funzione cognitiva, motoria, sensoriale ed emotiva. L’app impiega cinque minuti o meno per fare il suo lavoro ed è ora disponibile per i medici che vogliono sottoporre a screening persone di età compresa tra i 3 e gli 85 anni per un’ampia gamma di malattie e sindromi neurologiche. Utilizzando l’applicazione NIH Toolbox® V3 per iPad, i medici a corto di tempo sono in grado di valutare in modo rapido ma approfondito qualsiasi cosa, dai bambini piccoli che hanno bisogno di uno screening prima della scuola per determinare esigenze speciali, agli anziani che potrebbero essere preoccupati per la demenza. “Il problema dell’assistenza clinica oggi è che nessuno ha il tempo di fare lunghi test per ogni cosa; abbiamo bisogno di test molto brevi“, ha detto Richard Gershon, vicepresidente del dipartimento di scienze sociali mediche della Northwestern University Feinberg School of Medicine, che ha guidato questo progetto. Mentre alcuni strumenti di screening clinico richiedono un costoso hardware personalizzato, questa applicazione consente a chiunque abbia un iPad di accedere alla suite di valutazione completa: più di 50 test che abbracciano quattro domini: cognizione, motricità, sensazioni (udito, olfatto, dolore, vista e gusto) ed emozioni. Un gruppo di test che altrimenti avrebbe richiesto due o tre ore per essere completato può ora essere eseguito in modo affidabile in meno di 30 minuti. I pazienti del COVID-19 che lamentano una “nebbia cerebrale”, ad esempio, possono ora sottoporsi a diversi brevi test per determinare quali aree potrebbero essere oggetto di riabilitazione cognitiva. Oppure chi ha recentemente perso il senso dell’olfatto può sottoporsi al test olfattivo di Toolbox per capire meglio se si tratta di un segno precoce della malattia di Parkinson. “I ricercatori della Northwestern stanno anche lavorando per sviluppare una versione autosomministrata di questi test che possono essere eseguiti in sala d’attesa prima della visita e i cui risultati vengono inviati direttamente alla cartella clinica elettronica”, ha detto la responsabile del prodotto NIH Toolbox Julie Hook, professoressa di scienze sociali mediche alla Feinberg.

Nato come strumento di ricerca

Il NIH Toolbox è stato lanciato prima come sito web nel 2012 e poi come applicazione per iPad nel 2015. Sebbene la versione più recente (V3) sia stata convalidata per l’uso clinico, in origine era destinata esclusivamente ai ricercatori per aiutare a raccogliere in modo rapido ed economico dati standardizzati e a incrementare l’iscrizione agli studi. I medici-scienziati e gli psicologi che utilizzavano l’applicazione l’hanno trovata così utile che hanno cominciato a chiedere se e quando sarebbe stata rilasciata per uso clinico. Ora che è stata rilasciata, Gershon e Hook hanno dichiarato che contribuirà a migliorare l’assistenza ai pazienti, consentendo l’accesso a un’ampia gamma di test che possono essere facilmente somministrati. Per esempio, se un anziano si presentasse dal neurologo con disturbi di declino cognitivo, l’esaminatore potrebbe valutare le capacità cognitive del paziente e il suo funzionamento emotivo (per esempio, depressione e ansia), che possono contribuire a questi disturbi. Allo stesso modo, se uno studente viene valutato da uno psicologo scolastico per problemi accademici, lo psicologo scolastico potrebbe valutare la vista e l’udito per vedere se questi possono essere fattori che contribuiscono ai disturbi cognitivi.

Con la supervisione di Gershon e dal suo team, il NIH Toolbox è stato sviluppato da più di 250 scienziati in sei anni e sponsorizzato dai 15 istituti del National Institutes for Health (NIH) che compongono il NIH Neuroscience Blueprint. Consente ai ricercatori di valutare la funzione utilizzando una metrica comune tra le misure essenziali per il processo di raggruppamento dei dati e spesso necessarie quando è necessario un campione ampio e diversificato.

Toolbox è gia utilizzato 3.000 ricercatori

Poiché l’applicazione è distribuita attraverso l’App Store di Apple, Gershon e i suoi colleghi non conoscono sempre tutti coloro che utilizzano Toolbox, ma tengono traccia delle analisi che indicano la frequenza e il luogo di acquisto (attualmente in 21 Paesi). La versione precedente dell’applicazione (V2) è stata utilizzata da 3.000 ricercatori di 1.200 istituzioni in tutto il mondo ed è stata convalidata in 300 studi distinti. L’Environmental Influences on Child Health Outcomes, ad esempio, è uno studio in corso che esamina l’impatto di una serie di influenze ambientali precoci sullo sviluppo e sulla salute dei bambini. Anche numerosi scienziati della Northwestern utilizzano il Toolbox, anche per valutare i pazienti con COVID lungo. “I test cognitivi del NIH Toolbox sono estremamente utili per testare la funzione cognitiva dei nostri pazienti della clinica Neuro-COVID-19 che lamentano una “nebbia cerebrale” “, ha dichiarato il dottor Igor Koralnik, primario di malattie neuro-infettive e neurologia globale al Feinberg. “I risultati vengono adattati in base all’età, all’istruzione e ad altri dati demografici, consentendoci di comunicare immediatamente ai nostri pazienti se le loro prestazioni e se possono beneficiare della riabilitazione cognitiva”.

Maggiori informazioni sulla V3 dell’applicazione

L’applicazione è disponibile in inglese e spagnolo. Le versioni in ebraico e arabo saranno rilasciate nel corso dell’anno. Inoltre, numerosi studi in Africa utilizzano il Toolbox e incorporano un’app di traduzione per comunicare con persone di lingua swahili, dholuo e twi. L’applicazione è conforme al censimento statunitense del 2020, ovvero è rappresentativa della razza, dell’etnia e dell’età della popolazione. Ha un’accessibilità migliorata per le persone con disabilità (ad esempio, caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti) e assegna automaticamente punteggi e memorizza i risultati all’interno dell’app. Infine, l’applicazione riduce le possibilità di errore umano durante la somministrazione di molti test, fornendo istruzioni audio ai partecipanti. Molti dei test semplificati sono realizzati tramite test adattivi computerizzati. Con questo approccio, l’applicazione regola costantemente le domande per soddisfare il livello della persona sottoposta al test, eliminando le domande non conformi. “Ci concentriamo sul livello di funzionamento individuale di quella persona e non le facciamo perdere tempo ponendole domande molto al di sopra o al di sotto delle sue capacità”, ha detto Gershon.