Riverside Health System collabora con DroneUp per la consegna di farmaci

Il Riverside Health System ha annunciato una partnership con DroneUp, il Virginia Institute for Spaceflight & Autonomy (VISA) dell’Old Dominion University (ODU), la Commissione per la pianificazione di Accomack-Northampton e la Virginia Innovation Partnership Corporation (VIPC) per iniziare a consegnare farmaci ai pazienti della Eastern Shore e di Tangier Island tramite droni. Lo scorso anno, la partnership ha presentato un progetto di consegna di farmaci tramite droni al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti per il sostegno finanziario. Questo progetto è stato uno dei 59 finanziati tramite il programma Strengthening Mobility and Revolutionizing Transportation (SMART) Grants Program su 389 candidature. Inoltre, è stata l’unica applicazione in Virginia ad ottenere un finanziamento SMART Grant nell’anno inaugurale del programma.

Siamo sempre alla ricerca di modi innovativi per fornire cure ai nostri pazienti. Questa partnership ci offre l’opportunità di supportare i pazienti nelle comunità rurali migliorando l’accesso ai farmaci con una consegna rapida a casa.

Sally Hartman, Senior ViP delle Iniziative Strategiche del Riverside

Durante la fase iniziale di pianificazione e prototipazione, il Riverside farà uso dei droni cargo medici di DroneUp per testare e pianificare la consegna ai pazienti nelle aree rurali della Eastern Shore, soprattutto nelle comunità remote come Tangier Island. Successivamente, la partnership passerà alla fase di implementazione, utilizzando i droni cargo medici del Riverside Shore Memorial Hospital (RSMH) per consegnare i farmaci direttamente alla porta del paziente. Durante il processo, il paziente e le squadre di assistenza del Riverside saranno in grado di monitorare la consegna in tempo reale. Al lancio, il Riverside si concentrerà sulla consegna di farmaci per l’ipertensione, una condizione che colpisce in modo sproporzionato i residenti della Eastern Shore rispetto al resto della Virginia.

Siamo entusiasti di vedere il primo drone cargo medico decollare dal RSMH a maggio. La Eastern Shore è un’area geografica unica con una composizione rurale che può rappresentare sfide di accessibilità per i pazienti che necessitano di farmaci con prescrizione. Sappiamo che la consegna di servizi tramite drone ai nostri pazienti che vivono nelle aree rurali della nostra comunità non solo migliorerà l’accesso ai farmaci, ma migliorerà anche gli esiti dei pazienti e la salute generale.

Nick Chuquin, Presidente del Riverside Shore Memorial Hospital

Il progetto è stato organizzato lo scorso autunno con finanziamenti iniziali dall’Unmanned Systems Center di VIPC, che ha supportato altri progetti pilota in Virginia utilizzando sistemi senza pilota. Nel 2020, VIPC ha collaborato con DroneUp per verificare l’efficacia delle consegne tramite drone di kit di test nel contrasto della diffusione del COVID-19.