Pesticidi: un rischio per lo sviluppo neurologico?

Uno studio condotto su 72 topi (madri) e sulle loro cucciolate suggerisce che un pesticida molto diffuso può causare disturbi dello sviluppo neurologico negli esseri umani. Studi precedenti hanno dimostrato che quasi la metà del rischio di disturbi dello sviluppo neurologico, compreso l’autismo, è di origine ambientale, ma poche cause ambientali specifiche sono state chiaramente identificate. James Burkett e colleghi hanno esposto i topi a basse dosi del pesticida piretroide deltametrina durante la gravidanza e l’allattamento. I cuccioli, delle madri esposte, vocalizzavano meno rispetto ai cuccioli delle madri non esposte. Da adulti, i piccoli delle madri esposte hanno mostrato una riduzione della cognizione e un aumento dei comportamenti ripetitivi stereotipati, tra cui il grooming ripetitivo e il seppellimento di biglie nella lettiera della gabbia, rispetto ai piccoli delle madri non esposte. Tuttavia, non vi erano diverse differenze tra i gruppi in termini di socialità. La prole delle madri esposte presentava anche livelli più elevati di dopamina striatale rispetto alla prole delle madri non esposte.

Secondo gli autori, questi risultati suggeriscono che l’esposizione ai pesticidi piretroidi durante lo sviluppo provoca un fenotipo comportamentale nei topi che è rilevante per i disturbi del neurosviluppo anche nell’uomo. I pesticidi piretroidi sono ampiamente utilizzati negli Stati Uniti e si trovano nella maggior parte dei corsi d’acqua urbani. Fino al 70-80% della popolazione statunitense presenta metaboliti di piretroidi a livelli rilevabili nel sangue.