Dispersione di energia termica: l’efficienza dei lucernari

I lucernari anti-dispersione su misura possono essere un valido alleato in termini di efficienza energetica.

La ricerca di soluzioni sempre più efficienti in termini energetici è al centro dell’attenzione di molte realtà produttive e Apa Group Spa si conferma un’azienda attenta e pronta a rispondere alle esigenze dei suoi clienti. In questo caso, una richiesta particolare e complessa ha portato alla realizzazione di lucernari anti-dispersione su misura per un’azienda bergamasca.

L’esigenza principale era quella di ridurre il passaggio della luce senza oscurare completamente le ampie finestrature, evitando al contempo la concentrazione eccessiva dei raggi solari in specifici punti all’interno dell’edificio, che avrebbero potuto causare accecamento o disturbo ai sensori dei macchinari. Grazie alla sua esperienza e alla gamma produttiva, Apa Group Spa è stata in grado di trovare una soluzione customizzata per questo cliente.

La soluzione proposta è stata quella di realizzare lucernari esterni in lastre di policarbonato compatto Exolon Uv di spessore 3 mm, curvate a freddo con l’ausilio di centine, di colore opale. Questo tipo di policarbonato è in grado di ridurre la trasmissione luminosa rispetto al colore trasparente e di diffonderla uniformemente all’interno dell’edificio, garantendo un corretto sfruttamento della luce solare e un conseguente risparmio energetico.

La ricerca di efficienza energetica non si è fermata qui: per ridurre ulteriormente la dispersione di energia termica verso l’esterno, sono state installate anche lastre di policarbonato alveolare Exolon Multi di spessore 40 mm, caratterizzato da una particolare struttura multi parete che garantisce bassi valori di trasmittanza termica e un isolamento termico del 45% più elevato rispetto a una comune lastra.

Il risultato finale è stato un pacchetto di lucernari con un valore di trasmittanza termica di 1,08 W/m2K, che ha permesso di rimanere al di sotto del valore limite imposto dalla normativa anche per accedere agli incentivi fiscali in zona climatica E, dove è ubicato l’edificio. In questo modo, l’azienda bergamasca ha potuto ottenere un notevole risparmio sulle bollette di gas e luce, grazie anche all’aiuto del servizio tecnico gratuito offerto da Apa Group Spa.

Come afferma Alessandro Peretti, Responsabile Settore Edilizia di Apa Group Spa, l’azienda è sempre pronta ad affiancare i propri clienti nella ricerca e realizzazione della soluzione più idonea alle loro esigenze, offrendo un servizio tecnico gratuito e una vasta gamma di prodotti e soluzioni personalizzate per l’efficienza energetica.