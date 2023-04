Come la personalità dei medici influisce sul rapporto con i pazienti

Secondo i ricercatori, la selezione e la formazione dei medici possono accentuare le caratteristiche della personalità che differiscono da quelle dei pazienti, aggiungendo che, a loro volta, queste differenze possono creare una discrepanza tra il modo in cui i medici forniscono le informazioni e il modo in cui i pazienti le ricevono. I medici sono più estroversi, gradevoli e coscienziosi, ma anche più nevrotici e meno aperti dei loro pazienti: è quanto emerge da un’analisi delle risposte a due sondaggi australiani rappresentativi a livello nazionale, pubblicata online sulla rivista ad accesso libero BMJ Open. Queste differenze caratteriali potrebbero avere implicazioni cliniche per il rapporto medico-paziente, suggeriscono i ricercatori. Il corpus di ricerche disponibili sulla personalità dei medici è dominato da campioni di convenienza, con dimensioni e tassi di risposta bassi e limitato dall’attenzione a specifiche tipologie di medici, scuole di medicina o aree geografiche, sottolineano i ricercatori. Per evitare questi problemi, i ricercatori si sono basati su due indagini australiane rappresentative a livello nazionale, in cui agli intervistati è stato chiesto di valutare i propri tratti di personalità. L’indagine Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA), condotta su un campione di 25.358 persone di età compresa tra i 20 e gli 85 anni, comprendeva 18.705 pazienti, 1261 persone con un alto livello di istruzione e 5814 assistenti professionali. Il sondaggio Medicine in Australia: Balancing Employment and Life (MABEL), condotto su 19.351 medici, comprendeva 5844 medici generici, 1776 specialisti orientati al paziente e 3245 specialisti “orientati alla tecnica”. I ricercatori volevano scoprire se vi fossero differenze nei tratti della personalità tra i medici e tutti gli altri gruppi e se vi fossero differenze equivalenti tra i due gruppi di medici specialisti.

I “big five” dello studio

I ricercatori si sono concentrati sui tratti della personalità “big 5”, ovvero coscienziosità, gradevolezza, estroversione, nevroticismo e apertura, nonché sul locus of control, ovvero la fiducia nell’iniziativa personale (interna) piuttosto che in forze esterne, come il destino, un potere superiore o altri potenti (esterna). La gradevolezza comprende tratti come l’empatia, la gentilezza, la cooperazione e il calore; la coscienziosità include i descrittori ordinato, sistematico, efficiente, attento e organizzato; gli estroversi sono loquaci, fiduciosi, rumorosi, audaci e vivaci; i nevrotici si descrivono come invidiosi, lunatici, permalosi, gelosi, irascibili e agitati; mentre i descrittori filosofico, creativo, intellettuale, complesso e fantasioso si applicano all’apertura. Non inaspettatamente, i medici sono risultati più gradevoli ed estroversi di tutti gli altri gruppi, ma anche più nevrotici. Sia i medici che i professionisti dell’assistenza sono risultati più gradevoli dei pazienti. Un po’ inaspettatamente, i medici si ritengono più fortemente soggetti a forze esterne al di fuori del loro controllo rispetto al pubblico in generale. Anche se significativa, questa differenza era relativamente piccola e non c’erano differenze significative tra medici e pazienti, professionisti dell’assistenza o persone con un alto livello di istruzione, avvertono i ricercatori. Infine, le differenze tra i medici delle varie specialità mediche sono risultate complessivamente minori rispetto a quelle tra i medici e i pazienti e il pubblico, con i medici di famiglia (GP) che si sono distinti per un livello più elevato di gradevolezza. Le risposte al sondaggio suggeriscono che le donne medico sembrano differenziarsi maggiormente dagli altri gruppi rispetto agli uomini. Ciò è stato particolarmente evidente per il nevroticismo, con le donne medico che hanno ottenuto un punteggio significativamente più alto in questo tratto rispetto alle donne del pubblico in generale. I ricercatori riconoscono alcuni limiti ai loro risultati. Sebbene si basino su strumenti ben noti e convalidati, le scale utilizzate per valutare i tratti della personalità erano autovalutate. Inoltre, i descrittori dei “5 grandi” differiscono leggermente tra le due indagini.

Le implicazioni nel rapporto medico-paziente

I ricercatori suggeriscono che queste differenze di personalità potrebbero avere implicazioni per il rapporto medico-paziente e, in ultima analisi, per il successo del trattamento.

“Per esempio, essere più coscienziosi ha implicazioni per l’aderenza al trattamento, in quanto i medici coscienziosi possono sopravvalutare la capacità dei loro pazienti di seguire le raccomandazioni. Un più alto nevroticismo del medico, che è correlato allo stress, potrebbe indurre i medici a considerare lo stress come una parte normale della vita e, quindi, a sottovalutare l’impatto di [esso] sul benessere del paziente”, scrivono. “La gradevolezza e la coscienziosità dei medici aumentano la soddisfazione dei pazienti per l’assistenza, ma potrebbero potenzialmente indurre i medici a vedere i pazienti – a differenza di loro stessi – come più conflittuali e meno coscienziosi di quanto non siano in realtà, causando un’asimmetria nel giudizio reciproco tra medico e paziente, che potrebbe avere un impatto sui risultati”, aggiungono. “Tenendo conto di queste differenze, i medici possono calibrare meglio i loro giudizi sui pazienti e ottenere informazioni sui fattori che influenzano le loro interazioni con i pazienti”, suggeriscono. Inoltre, è probabile che una gamma di personalità diverse sia migliore per le prestazioni del team clinico. “L’assenza di differenze di personalità tra le diverse specialità mediche suggerisce che l’aggiunta di più medici a un’équipe non aumenterà la diversità delle prospettive di personalità. Tuttavia, le differenze riscontrate tra i medici e le altre professioni assistenziali suggeriscono che l’inclusione di professionisti dell’assistenza non medici nelle équipe cliniche aumenterà la diversità di personalità e, quindi, le prestazioni dell’équipe”.