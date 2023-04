Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà su Disney+ a maggio

Marvel Entertainment ha ufficializzato la data d'uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania su Disney+: l'arrivo in digitale è previsto per il 17 maggio.

La più grande avventura di Ant-Man arriverà su Disney+ il 17 maggio, dopo un passaggio in sala non brillante come Marvel si aspettava. Ant-Man and The Wasp: Quantumania si è comunque guadagnato la sua dose di fandom che ha gradito la incursione nel Reame Quantico, e molti nuovi spettatori siamo sicuri daranno una nuova possibilità al film, ora che sarà disponibile su piattaforma, compreso nell’abbonamento. Ricordiamo che la pellicola, in versione Digital, è già uscita da qualche giorno mentre l’uscita in vendita in Home Video è previsto per il 16 maggio.

Tra gli extra che saranno presenti nella versione Home Video ci saranno, naturalmente, le scene tagliate, un montaggio di papere nonché il commento audio del regista Peyton Reed e dello sceneggiatore Jeff Loveness. La pellicola, purtroppo, è stata un relativo insuccesso, perlomeno per gli standard del Marvel Cinematic Universe, andando a incassare meno dei due precedenti film sul personaggio del 2015 e 2018, con meno di cinquecento milioni di incassi, attualmente.

Nel più recente dei film Marvel, i Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro eroiche avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un viaggio che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania hanel cast anche Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

