Una siesta troppo lunga è connessa a: rischio maggiore di obesità, sindrome metabolica e ipertensione arteriosa

In alcuni Paesi è usanza comune fare la siesta o il sonnellino dopo aver mangiato. Da anni alcuni studi rimarcano che dormire a metà giornata può influire sulla qualità del sonno, sulle funzioni cognitive e sui processi metabolici. Tuttavia, il rapporto tra siesta e salute metabolica non è ben compreso. Un nuovo studio guidato da ricercatori del Brigham and Women’s Hospital, ha valutato più di 3.000 adulti appartenenti a una popolazione mediterranea, esaminando la relazione tra siesta e durata della siesta e obesità e sindrome metabolica. I ricercatori hanno scoperto che coloro che facevano sieste di 30 minuti o più (sieste lunghe) avevano maggiori probabilità di avere un indice di massa corporea più elevato, una pressione sanguigna più alta e un gruppo di altre condizioni associate a malattie cardiache e diabete (sindrome metabolica) rispetto a coloro che non facevano sieste. Tuttavia, per coloro che facevano sieste brevi, note anche come “power naps”, questo aumento del rischio di obesità e alterazioni metaboliche non era presente. Al contrario, chi faceva la siesta breve aveva meno probabilità di avere un’elevata pressione sanguigna sistolica rispetto a chi non faceva la siesta. I risultati del team sono pubblicati su Obesity.

“Non tutte le sieste sono uguali. La durata, la posizione del sonno e altri fattori specifici possono influenzare i risultati di un sonnellino sulla salute”, ha dichiarato l’autrice senior Marta Garaulet, PhD, visiting professor presso la Division of Sleep and Circadian Disorders del Brigham and Women’s Hospital. “Uno studio precedente che abbiamo condotto su un’ampia popolazione di studio nel Regno Unito aveva rilevato che la siesta era associata a un aumento del rischio di obesità. Volevamo determinare se questo fosse vero anche in un Paese in cui la siesta è più radicata culturalmente, in questo caso la Spagna, e come la durata della siesta fosse correlata alla salute metabolica“.

Lo studio

L’obesità è un problema di salute crescente che colpisce oltre un miliardo di persone in tutto il mondo. L’accumulo di grasso nel corpo è legato al modo in cui il cibo viene digerito durante i processi metabolici. Capire come le scelte di vita, come la siesta, influenzino questi meccanismi metabolici potrebbe aiutare i ricercatori a capire come le abitudini influenzino la salute. I ricercatori hanno esaminato i dati di 3.275 adulti di una popolazione mediterranea, in particolare della regione spagnola di Murcia. Le caratteristiche metaboliche di base sono state misurate per i partecipanti presso l’Università di Murcia e un sondaggio sulle sieste ha raccolto ulteriori dettagli sui loro pisolini e altri fattori dello stile di vita. Il risultato è stato la suddivisione in categorie: nessuna siesta, più breve di 30 minuti e più lunga di 30 minuti. Il team di ricerca ha riscontrato che coloro che facevano lunghe sieste avevano un indice di massa corporea più alto e una maggiore probabilità di avere la sindrome metabolica (MetS) rispetto a coloro che non facevano sieste. Inoltre, rispetto al gruppo che non ha fatto la siesta, il gruppo che ha fatto la siesta lunga aveva valori più alti di circonferenza vita, livelli di glucosio a digiuno, pressione arteriosa sistolica (SBP) e pressione arteriosa diastolica. I ricercatori hanno scoperto che le sieste lunghe erano associate a tempi di sonno notturno e di alimentazione più tardivi, a una maggiore assunzione di energia a pranzo e al fumo di sigaretta, nonché al luogo in cui si svolgevano le sieste (letto o divano), il che potrebbe spiegare i rischi più elevati associati alle sieste lunghe. Sebbene si tratti di uno studio osservazionale ed è possibile che alcuni fattori siano una conseguenza dell’obesità e non della siesta in sé, uno studio precedente sui dati raccolti nella UK Biobank ha evidenziato una relazione causale tra il sonnellino e l’obesità, in particolare con l’obesità addominale, la forma più dannosa. Nello studio attuale, gli autori hanno riscontrato una serie di fattori di stile di vita statisticamente significativi che mediano l’associazione tra la siesta e le misure di salute. I risultati dello studio richiedono ricerche future per indagare se una siesta breve sia vantaggiosa rispetto a una lunga, in particolare per gli individui con abitudini come ritardare i pasti e gli orari del sonno o per coloro che fumano. “Molte istituzioni si stanno rendendo conto dei benefici dei sonnellini brevi, soprattutto per la produttività lavorativa, ma sempre più anche per la salute generale. Se gli studi futuri confermeranno ulteriormente i vantaggi dei sonnellini più brevi, penso che questo potrebbe essere il motore per la scoperta della durata ottimale dei sonnellini e per un cambiamento culturale nel riconoscimento degli effetti a lungo termine sulla salute e dell’aumento della produttività che può derivare da questo stile di vita”, ha detto il coautore Frank Scheer, neuroscienziato e professore del Programma di cronobiologia medica nella Divisione di sonno e disturbi circadiani del Brigham.