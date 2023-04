Ultraman: trailer della stagione finale del reboot Netflix

Uscito su Netflix nel 2019, il nuovo anime su Ultraman realizzato da Tsuburaya Productions, Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, oltre all’ovvio interesse in Giappone, ha ottenuto un successo globale, ricevendo numerosi premi in patria e nel resto del mondo. La terza e ultima stagione dello show uscirà in tutto il mondo l’11 maggio, in esclusiva su Netflix. Preparatevi al colpo di scena finale dell’universo di Ultraman con il trailer ufficiale!

Ricordiamo che, tempo fa, Netflix ha proposto un minidocumentario sul personaggio, che è un vero e proprio mito in Giappone da ormai quasi sessant’anni: la prima serie tv, difatti, è del 1966. La nuova serie segue il figlio di Ultraman, Shinjiro Hayata, che porta avanti la tradizione di leggendaria fratellanza con un gruppo di sei eroi (Ultraman, Seven, Ace, Zoffy, Jack e Taro). Insieme, questi eroi affrontano minacce aliene in uno scontro cosmico. Il giovane fotografo Kotaro Higashi si occupa di un misterioso caso di persone scomparse. Insieme alla sua ragazza Izumi porta una sua foto a SSSP per dimostrare che i misfatti sono opera di alieni, ma un incidente lo trasforma in un superumano dai poteri strabilianti. Una colossale arma cosmica appare improvvisamente davanti a Ultraman, le cui dimensioni sono rimaste umane.

Sinossi della terza e ultima stagione:

L’incubo si abbatte su Shinjiro Ultraman quando inizia a capire che non è più in grado di tenere sotto controllo i suoi poteri e fatica a contenerli. Non appena l’incontenibile Ultraman distrugge la città e ferisce gli abitanti, la società lo definisce “disastro dell’umanità” e l’eroe diventa oggetto di pubblica condanna. Ormai solo, dopo aver perso tutto ciò che aveva, Shinjiro si trova ad affrontare il suo ingrato destino, mentre una malvagia forza aliena si muove nell’ombra!

