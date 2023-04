Trasporto merci su strada: nuovo disegno di legge

L’adozione stabile dell’e-CMR entro il 2024 rappresenta una svolta importante per il settore dei trasporti merci su strada in Italia.

Il Governo italiano accelera sulla digitalizzazione dei documenti per il trasporto merci su strada, aprendo la strada all’adozione stabile della lettera di vettura elettronica (e-CMR) entro il 2024. La recente approvazione del disegno di legge per la ratifica dell’adesione del nostro paese al Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica, è il primo passo verso la semplificazione delle procedure logistiche e la digitalizzazione dei documenti.

L’utilizzo dell’e-CMR porterà notevoli benefici in termini di competitività, efficienza e valorizzazione dell’export Made in Italy. Inoltre, permetterà di superare l’obsoleto sistema di gestione dei documenti cartacei, semplificando e accelerando l’attività della supply chain.

L’azienda Accudire è attualmente l’unica in Italia a offrire al mercato l’e-CMR e l’unica in Europa ad utilizzare la tecnologia Blockchain per la lettera di vettura elettronica. Grazie ai progetti sperimentali avviati in collaborazione con Fedespedi, Agenzie Dogane e Monopoli e Uniontrasporti, Accudire ha raggiunto importanti risultati in questo ambito.

In particolare, il progetto sperimentale e-CMR di digitalizzazione della CMR, avviato da Accudire in partnership con FEDESPEDI, e il progetto “e-CMR Italia” co-finanziato dall’IRU e da Unioncamere, hanno permesso la realizzazione di una serie di casi pilota in collaborazione con le aziende di spedizionieri e trasportatori associati a Uniontrasporti.

L’e-CMR è già uno strumento utilizzabile e riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate relativamente agli aspetti fiscali, mentre la definitiva adozione della lettera di vettura elettronica consentirà di rendere più semplice e rapida l’attività della supply chain grazie a un approccio paperless e con minori costi di gestione. Inoltre, i documenti di trasporto non alterabili e accessibili in real time alla filiera logistica garantiranno maggiore sicurezza e trasparenza nella gestione delle merci su strada.