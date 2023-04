Questa cartuccia per NES ha un chip Wi-Fi per collegare la console ad internet

Super Tilt Bro. è un gioco di combattimento a piattaforme in 8-bit per la vecchia console Nintendo NES. La sua cartuccia ha un'antenna Wi-Fi.

Uno sviluppatore ha realizzato un gioco per NES con un “super potere”: è in grado di permettere alla vecchia console di collegarsi ad internet, in modo da poter sfidare altri giocatori. Il gioco si chiama Super Tilt Bro. ed è contenuto all’interno di una cartuccia con un chip wifi ESP8266, un’antenna wifi e un FPGA che consente a una console NES non modificata di interfacciarsi con l’hardware wireless.

Super Tilt Bro. è un gioco di combattimento a piattaforme, che sembra una ricreazione semplificata di Super Smash Bros. con personaggi in stile Chibi. Tutte le impostazioni dell’interfaccia Wi-Fi sono contenute all’interno del menù di gioco, dato che il NES non è mai stato pensato per giocare online.

I giocatori possono sfidare altre persone in alcune modalità diverse: partita amichevole, classificata e torneo. Super Tilt Bro supporta ovviamente anche il gioco locale ed è quindi possibile competere contro altri giocatori che si trovano nella nostra stessa stanza — l’unica forma di gioco multiplayer supportato dal NES originale.

Ciliegina sulla torta: il gioco ha anche una modalità storia per giocatore singolo. Sebbene lo sviluppo e il test del gioco e della cartuccia Super Tilt Bro. siano completi, i suoi creatori, Broke Studio, hanno comunque creato una campagna di crowdfunding su Kickstarter nella speranza di coprire i costi di produzione dell’hardware e raggiungere un pubblico più ampio. Una cartuccia costa 61 dollari, ma c’è anche una edizione limitata trasparente, con il chip Wi-Fi a vista.