Microsoft e Alphabet investono nell’IA, ma le vendite tardano a crescere

Microsoft e Alphabet, società madre di Google, hanno parlato di investimenti nell’intelligenza artificiale (AI) per il secondo trimestre consecutivo, ma i risultati di martedì suggeriscono che qualsiasi incremento sostanziale delle vendite sarà lento. I colossi tecnologici hanno lanciato una serie di prodotti che promettono di essere ricchi di intelligenza artificiale generativa, che crea contenuti nuovi – testi, immagini, codici – a partire da dati passati. Il termine è diventato una parola d’ordine dopo che l’azienda OpenAI, sostenuta da Microsoft, ha rilasciato ChatGPT, una chatbot che scrive risposte simili a quelle umane. “I modelli di IA più avanzati del mondo si stanno unendo all’interfaccia utente più universale del mondo per creare una nuova era dell’informatica”, ha martedì Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, in un comunicato. Con la stagione delle relazioni trimestrali appena iniziata, il termine “AI” è stato utilizzato quasi due volte più frequentemente nelle conference call delle società rispetto al trimestre precedente, secondo un’analisi Reuters. Google ha usato il termine 52 volte nella teleconferenza del primo trimestre di martedì, contro le 45 del quarto trimestre. Entrambe le società hanno affermato che l’IA sta già incrementando le vendite, ma nessuna delle due ha detto se e quando inizierà a registrare vendite, costi o profitti derivanti da questa tecnologia. “Lots more to come” (c’è molto altro ancora in arrivo) ha dichiarato il capo di Alphabet, Sundar Pichai, dopo aver menzionato alcuni dei prodotti lanciati dall’azienda il mese scorso, tra cui Bard, la risposta di Google alla chatbot di ricerca Bing di Microsoft alimentato da ChatGPT.

Google, che ha anche presentato una serie di strumenti di intelligenza artificiale per i suoi software di posta elettronica, collaborazione e cloud, ha registrato utili e ricavi trimestrali superiori alle stime e ha dichiarato che riacquisterà 70 miliardi di dollari in azioni. La scorsa settimana ha dichiarato di voler unire le sue unità di ricerca sull’IA, Google Brain e DeepMind, e di voler lavorare sull‘IA “multimodale”, come l’ultimo modello GPT-4 di OpenAI, in grado di rispondere non solo a richieste di testo, ma anche a input di immagini per generare nuovi contenuti. Thomas Martin, senior portfolio manager di Globalt Investments, ha dichiarato: “Per quanto riguarda i numeri effettivi… pensate a quanto tempo ci ha messo Google a far uscire YouTube, tanto per fare un esempio”, aggiungendo che è improbabile che qualcosa di significativo appaia nei bilanci prima di un anno. Brett Iversen, responsabile delle relazioni con gli investitori di Microsoft, ha tuttavia dichiarato a Reuters che “è davvero presto” e che l’IA rappresenta ancora una parte relativamente piccola dell’attività totale di MicrosoftMicrosoft.

Grandi giocatori

Nadella ha dichiarato che nei tre mesi trascorsi da quando Microsoft ha reso disponibile il nuovo strumento per sviluppatori di AI “Copilot“, oltre 10.000 organizzazioni si sono iscritte, tra cui Coca-Cola e General Motors . Lo strumento è destinato alla suite di prodotti che comprende documenti Word, fogli di calcolo Excel e messaggi di posta elettronica Outlook. Microsoft ha battuto le stime relative al fatturato e agli utili trimestrali, grazie alla crescita delle attività di cloud computing e del software di produttività Office. Bing è rimasto indietro rispetto alla ricerca di Google per decenni, ma Nadella ha dichiarato che i download di Bing sono aumentati dopo l’aggiunta delle funzioni di intelligenza artificiale e ora hanno 100 milioni di utenti giornalieri. “L’impatto potrebbe essere molto maggiore per il software aziendale di Microsoft e forse meno per la ricerca”, ha dichiarato Haruki Toyama, portfolio manager di Madison Investments. Toyama ha affermato che Google ha già utilizzato l’IA per monetizzare i propri algoritmi di ricerca e non si aspetta che i progressi dell’IA da parte dei suoi rivali rappresentino una minaccia come alcuni pensano. Anche Meta Platforms Inc, che presenterà i risultati oggi Amazon, che presenterà i risultati la prossima settimana, sono saliti sul carro dell’IA. Meta, che ha ammesso di essere in ritardo nel campo dell’IA, ha pubblicato un modello di IA in grado di individuare singoli oggetti all’interno di un’immagine. AWS, la divisione cloud di Amazon, la più grande al mondo, ha rilasciato una suite di tecnologie volte ad aiutare altre aziende a sviluppare i propri chatbot supportati dall’IA. Le azioni di Meta e Amazon sono salite rispettivamente del 2,3% e del 5,3%.