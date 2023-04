L’IA che traduce in simultanea le conversazioni e rivoluzionerà l’interpretariato

Una startup afferma di aver lanciato un sistema di traduzione vocale in tempo reale basato sull’IA chiamato Aivia. Lo strumento è stato sviluppato da Interprefy, una società di Zurigo che fornisce servizi di traduzione. L’azienda è specializzata in servizi di interpete per riunioni ed eventi .

Anche se l’inglese è la lingua degli affari internazionali, è parlata solo dal 17% del mondo – ricorda Interprefy. Il che significa che una parte rilevante del mondo viene spesso esclusa dalla conversazione. Interprefy fornisce un modo per rimuovere questa barriera linguistica. Negli otto anni trascorsi dalla fondazione dell’azienda, Interprefy afferma di aver supportato oltre 50.000 riunioni.

“Negli ultimi otto anni, la nostra tecnologia di interpretazione remota ha contribuito in modo significativo a democratizzare l’accesso a questi servizi e ha visto una vasta adozione, soprattutto durante l’era Covid”, ha detto Braaten a TNW. “Ma abbiamo ancora visto molte organizzazioni ed eventi che non hanno il budget per prenotare un’interpretazione professionale. Ecco perché abbiamo sviluppato un servizio che fornisce una traduzione in tempo reale accessibile e la flessibilità e il supporto necessari per garantire un’esperienza utente multilingue senza soluzione di continuità.”

Braaten è ottimista sui risultati. Crede che Aivia sia il traduttore vocale basato sull’IA più accurato e flessibile sul mercato.