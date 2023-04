La Sirenetta: Flounder e Scuttle nel nuovo spot del film remake Disney

Nel remake live action de La Sirenetta gli animali presenti nel film parlano alla protagonista, ma il loro design è lontano da quello cartoonesco originale, avvicinandosi il più possibile a uno verosimile, se non realistico, alla stregua di quanto visto nei remake dal vivo visti negli anni scorsi, con alterne fortune. Nel nuovo spot possiamo vedere Ariel e Flounder intenti a scappare da uno squalo mentre recuperato manufatti della terraferma, nonché l’arrivo di Scuttle. L’effetto è un po’ straniante, dato che a parlare sono creature comunque realistiche, che poco o niente ricordano gli originali del film d’animazione di trent’anni fa.

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey (grown-ish) nel ruolo della protagonista Ariel, Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) nel ruolo del principe Eric, Noma Dumezweni (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo della regina Selina, Art Malik (Homeland – Caccia alla spia) nel ruolo di Sir Grimsby, e con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) nel ruolo di Re Tritone e la due volte candidata all’Academy Award Melissa McCarthy (Copia originale, Le amiche della sposa) nel ruolo di Ursula. La Sirenetta è diretto dal candidato all’Oscar Rob Marshall (Chicago, Il Ritorno di Mary Poppins), con una sceneggiatura dello sceneggiatore due volte candidato all’Oscar David Magee (Vita di Pi, Neverland – Un sogno per la vita). Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Awards Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin), con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto dal due volte vincitore dell’Emmy Marc Platt (Jesus Christ Superstar Live in Concert, Grease: Live!), da Lin-Manuel Miranda, dal due volte vincitore dell’Emmy John DeLuca (Tony Bennett: An American Classic) e da Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver (Il Re Leone) è il produttore esecutivo della pellicola.

